Jerzy Połomski w coraz gorszym stanie. Nowe informacje o pobycie w domu opieki

88-letni obecnie Jerzy Połomski to wielka gwiazda polskiej sceny. Wylansował takie przeboje jak: "Bo z dziewczynami", "Cała sala śpiewa z nami", "Jak to dziewczyna" oraz "Nie zapomnisz nigdy".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Irena Santor: Żal mi, że Jerzy Połomski już nie śpiewa. Ja też za dużo pracowałam i byłam zmęczona, dlatego pożegnałam się z estradą Newseria Lifestyle

Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że piosenkarz narzekał na coraz gorszy słuch. Ostatecznie narastające problemy ze zdrowiem sprawiły, że zdecydował się zawiesić karierę sceniczną.

Jerzy Połomski w domu opieki. Co dzieje się z gwiazdorem?

Ostatnio jego stan na tyle się pogorszył (problemy z pamięcią), że nie pozwala na to, by mieszkał sam bez opieki. Dlatego zdecydował się opuścić swoje mieszkanie i został przewieziony do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie ma całodniową opiekę.

Reklama

"Jerzy nie zaakceptował swojego przeniesienia tutaj. On tego nie rozumie. Tęskni do swojego mieszkania. Poza tym nie ma żadnego z nim kontaktu" - mówi w "Super Expressie" jedna z mieszkanek domu w Skolimowie.

Wideo Jerzy Połomski - Bo z dziewczynami

Tabloid informuje, że Jerzy Połomski unika ludzi. Na spacery po ogrodzie wychodzi dopiero wtedy kiedy robi się ciemno.

"Jurek ma kłopot ze słuchem i nie nosi aparatu. Nie wiem czy go ma czy nie ma, ale jedno jest pewne, ciężko się z nim porozumieć" - dodaje informator gazety.