Jerzy Maksymiuk kończy 85 lat. Co napisał w liście prezydent Andrzej Duda?

"Dziękując za Pańskie wybitne zasługi dla rozwoju życia muzycznego w naszym kraju i za rozsławianie Polski w świecie, składam Panu najserdeczniejsze urodzinowe życzenia" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do dyrygenta, kompozytora, pianisty Jerzego Maksymiuka, który kończy w piątek 85 lat.

Andrzej Duda odznacza Jerzego Maksymiuka - październik 2019 r. /Jakub Kamiński /East News

"W dniu Pańskich 85. urodzin proszę o przyjęcie uroczystych życzeń oraz wyrazów najwyższego uznania dla Pana dokonań na polach twórczości artystycznej, animacji kultury oraz popularyzacji muzyki klasycznej" - napisał prezydent.



"Życzę Panu niesłabnących sił ducha i ciała, radości płynącej z obcowania z wybitnymi dziełami muzycznymi oraz szybkiego powrotu przed dyrygencki pulpit w szczelnie wypełnionych salach koncertowych. Niech obchody dzisiejszego szacownego jubileuszu przyniosą Panu jak najwięcej radości za sprawą bliskich, przyjaciół, współpracowników oraz miłośników Pańskiego talentu" - dodał Andrzej Duda.



Według prezydenta, "obostrzenia sanitarne związane z obecną pandemią ze szczególną mocą uzmysłowiły nam, jak wielką wartością jest bliski kontakt z drugim człowiekiem - obejmujący także wspólne przeżycia artystyczne". "Wprawdzie melomani mogą cieszyć się nagraniami tworzącymi Pana znakomitą, bogatą dyskografię, ale jestem pewien, że każdy z nich wybrałby raczej niezapomniane doświadczenie, jakim jest obecność na koncercie orkiestry pod Pańską batutą" - ocenił.



"Legenda tych występów, podczas których prezentuje Pan porywające interpretacje arcydzieł dawniejszej i współczesnej muzyki klasycznej oraz nowe kompozycje własne, od lat przyciąga tłumy słuchaczy; w tym również kolejne generacje muzyków i krytyków zafascynowanych Pana umiejętnościami" - napisał.

Prezydent wyraził ufność w to, "że publiczność w kraju i za granicą nie będzie musiała długo czekać na te ważne muzyczne wydarzenia". "Niech upragniony przez nas wszystkich powrót do normalnego życia społecznego i kulturalnego pozwoli na nowo cieszyć się kunsztem czołowych polskich wykonawców - wśród których cieszy się Pan szczególną estymą i autorytetem" - podkreślił.



"Dziękując za Pańskie wybitne zasługi dla rozwoju życia muzycznego w naszym kraju i za rozsławianie Polski w świecie, raz jeszcze składam Panu najserdeczniejsze urodzinowe życzenia. Wszystkiego dobrego!" - życzył Duda.

Jak przypomina MKiDN, Jerzy Maksymiuk ukończył studia muzyczne uzyskując trzy dyplomy - z pianistyki, kompozycji oraz dyrygentury. W 1961 roku został laureatem I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, jednak pianistykę porzucił na rzecz dyrygentury. Jego mistrzowskie interpretacje dzieł muzyki klasycznej i współczesnej, zarejestrowane zostały przez wiele krajowych i zagranicznych wytwórni fonograficznych na ponad stu płytach. Wielokrotnie honorowano je również prestiżowymi nagrodami, m.in. Wiener Floeten Uhr, Gramophone Award i statuetkami Fryderyka.



Przez wiele lat współpracował z renomowanymi polskimi i zagranicznymi zespołami, takimi jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, BBC Scottish Symphony Orchestra w Glasgow, English National Opera, London Symphony Orchestra, Orchestre National de France i Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. W 1972 roku założył Polską Orkiestrę Kameralną, wkrótce przez wielu krytyków uznaną za jedną z najlepszych orkiestr świata. POK pod batutą Maestro gościła na najbardziej prestiżowych estradach jak m.in. Carnegie Hall, London Proms czy Wiener Musikverein. Zespół ten w 1984 roku przekształcił się w orkiestrę Sinfonia Varsovia.



Maestro Maksymiuk zawsze propagował muzykę współczesną - w różnych krajach dokonał prawykonań ok. 200 współczesnych utworów. Strathclyde University w Glasgow uhonorował go tytułem "Doctor of Letters", Elgar Society przyznało mu natomiast prestiżowy złoty medal za popularyzowanie muzyki Edwarda Elgara. Jako członek komisji repertuarowej oraz jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej był współtwórcą najważniejszego krajowego festiwalu muzyki współczesnej "Warszawska Jesień".



Jerzy Maksymiuk został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a także najwyższą godnością akademicką, tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku.



MKDNiS wsparło inicjatywę bydgoskiego środowiska artystycznego, skupionego wokół Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, aby uhonorować jubileusz Maestro specjalną uroczystością planowaną na listopad 2021 roku.