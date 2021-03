Jennifer Lopez rozstała się z Alexem Rodriguezem? Zaskakujące doniesienia

Według amerykańskich mediów Jennifer Lopez i Alex Rodriguez nie są już parą. Gwiazda miała odwołać ślub i zerwać zaręczyny.

Jennifer Lopez zakończyła związek z Alexem Rodriguezem? Tak twierdzą media /Diane Cohen/BACKGRID /Getty Images

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez oficjalnie potwierdzili swój związek w marcu 2017 roku, chociaż portale plotkarskie informowały o ich związku nieco wcześniej. Mężczyzna oświadczył się wokalistce na Bahamach w marcu 2019 roku.

Od początku uchodzili za parę idealną. Wspólnie wychowują czworo dzieci: bliźnięta Emmę i Maxa, ze związku Lopez z Markiem Anthonym, oraz Natashę i Elly, córki Alexa. "To zawsze nieprzewidywalne, gdy próbujesz łączyć rodziny z małymi dziećmi, ale tu jak na razie jest dobrze. Dzieci spędzają ze sobą czas i wszyscy się dogadują" - wspominała piosenkarka w rozmowie z "Perez Hilton".

Para miała pobrać się w 2020 roku, jednak z powodu pandemii ceremonia była kilkakrotnie przesuwana.



W ostatnim czasie pojawiły się plotki, że w związku gwiazd pojawił się kryzys. Pogłoski podsyciło zdjęcie, które pojawiło się na okładce magazynu "Billboard". Jennifer pozuje na nim w skąpej sukience, a towarzyszy jej piosenkarz Maluma. Media szybko zaczęły pisać, że między 51-letnią Lopez a Malumą zaczęło iskrzyć.

Najnowsze doniesienia Page Six mówią o rozstaniu narzeczonych. Dziennikarze plotkarskiego serwisu zauważają, że Lopez, która obecnie jest na Dominikanie, gdzie kręci film "Shotgun Wedding", nie wrzuciła żadnego zdjęcia z partnerem od końca lutego.



Były baseballista opublikował natomiast zdjęcie, jak wypoczywa w Miami. To podsyciło plotki. "On jest w Miami i szykuje się do nowego sezonu ligi, a ona kręci film na Dominikanie" - czytamy.

Przedstawiciele J.Lo i Rodrigueza w żaden sposób nie komentują nieoficjalnych doniesień.