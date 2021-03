Jennifer Lopez pozuje w skąpym stroju. Doskonała forma

Jennifer Lopez w tym roku skończy 52 lata, ale wciąż zachwyca urodą. Każde kolejne jej zdjęcie wywołuje falę komplementów.

Jennifer Lopez podczas występu na gali American Music Awards /ABC /Getty Images

Jennifer Lopez co jakiś czas wprawia fanów w osłupienie, pokazując im, w jak dobrej jest formie.



Niektórzy nie mogą uwierzyć, że wokalistka ma już 51 lat. Sama w 2019 roku podczas rozmowy z Ellen DeGeneres mówiła, że czuje się jak 26-latka. "Nie chcę się zastać. Trenuję trzy razy w tygodniu, ćwiczę jogę i tańczę" - mówiła w jednym z wywiadów.

"Nigdy nie stosowałam botoksu. Nie jestem tego typu osobą. Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy to robią, ale to po prostu nie moja działka" - przyznała w wywiadzie dla sekcji lifestyle'owej "New York Post".

"W końcu się zestarzeję. Wszyscy zaczną mówić 'patrzcie, jaka ona jest stara'. Ale teraz jeszcze to wszystko trzymam" - mówiła z kolei magazynowi "Emmy" w 2018 roku. Na razie jednak piosenkarka może się pochwalić doskonale wyrzeźbionym ciałem.

Jak ona to robi? Jennifer Lopez wciąż wygląda fenomenalnie 1 / 7 45-letnia Jennifer Lopez zachwycała na czerwonym dywanie podczas gali MTV Movie Awards 2015 Źródło: Getty Images Autor: Alberto E. Rodriguez udostępnij

Na jej Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie, na którym pozuje w skąpym stroju. W komentarzach pojawiły się setki komplementów. "Skarbiec gorąca i piękna", "Musiałaś odkryć fontannę młodości", "Jak?!, "Podbiłaś Internet" - pisali.

