Jennifer Lopez kusi na plaży. Trudno uwierzyć, ile ma lat

Jennifer Lopez wciąż zachwyca nienaganną sylwetką. Każde kolejne jej zdjęcie wywołuje falę komplementów.

Jennifer Lopez wciąż zachwyca swoim wyglądem /Kevin Winter/AMA2020 /Getty Images

Jennifer Lopez co jakiś czas wprawia fanów w osłupienie, pokazując im, w jak dobrej jest formie.



Niektórzy nie mogą uwierzyć, że wokalistka ma już 51 lat. Sama w 2019 roku podczas rozmowy z Ellen DeGeneres mówiła, że czuje się jak 26-latka. "Nie chcę się zastać. Trenuję trzy razy w tygodniu, ćwiczę jogę i tańczę" - mówiła w jednym z wywiadów.



"Nigdy nie stosowałam botoksu. Nie jestem tego typu osobą. Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy to robią, ale to po prostu nie moja działka" - przyznała w wywiadzie dla sekcji lifestyle'owej "New York Post".

"W końcu się zestarzeję. Wszyscy zaczną mówić 'patrzcie, jaka ona jest stara'. Ale teraz jeszcze to wszystko trzymam" - mówiła z kolei magazynowi "Emmy" w 2018 roku. Na razie jednak piosenkarka może się pochwalić doskonale wyrzeźbionym ciałem.

Teraz pokazała serię zdjęć z sesji dla magazynu InStyle. Tłem była plaża na jednej z wysp archipelagu Florida Keys. Wokalistka zaprezentowała się w kilku kreacjach.

