Zdobywczyni nagrody MTV Video Vanguard, Jennifer Lopez, znajduje się w ścisłej czołówce gwiazd światowej branży muzycznej. Artystka udowadnia, że można zbudować zawrotną karierę i pozostać na szczycie przez kilkanaście lat. 21 grudnia o godzinie 21:30, na kanale MTV, w ponad 180 krajach pojawi się specjalny dokument o życiu gwiazdy zatytułowany "Jennifer Lopez: The Ride".

Dzięki nowemu dokumentowi dowiemy się więcej o Jennifer Lopez /Theo Wargo /Getty Images

Dzięki "Jennifer Lopez: The Ride" widzowie dowiedzą się, jak wyglądała droga 49-letniej Lopez na szczyt i z jakimi problemami musiała się zmierzyć zwykła dziewczyna z Bronxu, która została jedną z najbardziej uznanych artystek na świecie.

Reklama

Dwa lata po tym, jak wystąpiła w znanym serialu z lat 90. "In Living Color", Lopez rozpoczęła pracę jako tancerka w trakcie koncertów Janet Jackson. Jednak po jakimś czasie postanowiła zmienić kierunek swojej kariery i skupić się na grze aktorskiej.



Przypomnijmy, że Jennifer Lopez wielokrotnie opowiadała o swoich wyjątkowo trudnych początkach.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwiastun filmu dokumentalnego "Jennifer Lopez: The Ride" MTV

"Jadłam tylko jeden kawałek pizzy dziennie, żadnych śniadań, żadnych obiadów. Zjadałam koło szóstej wieczorem, żeby trzymało mnie aż do następnego dnia. Tak żyłam po tym, jak wyprowadziłam się z domu mojej mamy, a zrobiłam to na kilka lat przed tym, jak dostałam swoją pierwszą poważną pracę" - wspominała gwiazda w jednym z wywiadów.



Lopez do tej pory wystąpiła w 34 filmach (28 grudnia do kin trafi najnowsza produkcja z jej udziałem "Teraz albo nigdy", recenzję możecie przeczytać TUTAJ ), jednak pierwsze castingi były dla niej wyjątkowo traumatyczne.

"Nie była molestowana w taki sposób jak inne kobiety. Ale czy w przeszłości reżyser mówił mi, abym ściągnęła bluzkę i pokazała mu piersi? Tak. Czy to zrobiłam? Nie" - mówiła w wywiadzie dla "Harper’s Bazaar".

Jennifer Lopez promuje film "Teraz albo nigdy" 1 4 49-letnia Jennifer Lopez promuje film "Teraz albo nigdy" w reżyserii Petera Segala, w którym zagrała główną rolę. Zobaczcie, jak gwiazda prezentowała się w popularnym porannym programie "Despierta América" Autor zdjęcia: Caballero/SouthBeach/SIPA/SIPA Źródło: East News 4

"Kiedy to mówiłam, byłam przerażona. Pamiętam, że serce prawie wyskoczyło mi z klatki piersiowej i myślałam 'co ja zrobiłam, przecież on będzie mnie zatrudniał'. To był jeden z moich pierwszych filmów. Ale według mnie takie zachowanie nie było odpowiednie i mogło pójść tylko w jedną stronę" - dodała.

Chcąc podbić rynek muzyczny, gwiazda zdecydowała się samodzielnie sfinansować swoje pierwsze demo, które znalazło się na biurku szefa koncernu Sony Music, Tommy’ego Mottoli, dzięki czemu Lopez wydała swój debiutancki album "On The 6".

Reszta to historia - Jennifer Lopez wydała osiem albumów studyjnych, które rozeszły się w wielomilionowym nakładzie na całym świecie. W ciągu całej kariery wypuściła również 35 singli, a większość z nich podbijała listy przebojów.



Sceniczne szaleństwa Jennifer Lopez 1 9 47-letnia Jennifer Lopez to jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Uważa się ją również za jedną z najseksowniejszych gwiazd show-biznesu. Autor zdjęcia: MediaPunch/face to face Źródło: Reporter 9

"Jennifer Lopez: The Ride" to dokument, który pokazuje ścieżkę kariery światowej gwiazdy. Dzięki historiom z dzieciństwa, ekskluzywnym wywiadom osobistym i materiałom zza kulis fani Jennifer Lopez będą mogli ją poznać od zupełnie innej strony. W poprzednich edycjach programu "The Ride" wystąpili m.in. Rita Ora, Fifth Harmony, Green Day oraz Martin Garrix.



"Jennifer Lopez: The Ride" został wyprodukowany dla MTV przez Creature Films. Producentami wykonawczymi są Bruce Gillmer oraz Jennifer Demme Harris.

Jennifer Lopez na MTV VMA 2018 1 9 Podczas tegorocznej gali wręczenia statuetek MTV Video Music Awards Jennifer Lopez odebrała specjalną nagrodę - Michael Jackson Video Vanguard Award - przyznawaną za całokształt twórczości. 49-letnia latynoska gwiazda na scenie zaprezentowała wiązankę swoich największych przebojów, w tym m.in. "Waiting For Tonight", "On The Floor", "I Ain’t Your Mama", "Love Don’t Cost A Thing" i "Get It Right". Ponadto Lopez została wyróżniona statuetką MTV VMA za najlepszą współpracę (za utwór "Dinero" nagrany z DJ Khaledem i Cardi B). Autor zdjęcia: Michael Loccisano Źródło: Getty Images 9