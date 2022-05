Jennifer Lopez, jakiej nie znacie

Jej życie prywatne i kariera były burzliwe, pełne zlotów i upadków. Mimo trudnych doświadczeń Jennifer Lopez się nie poddała. Udowodniła, że jest prawdziwą diwą muzyki pop, wybitną aktorką i niestrudzoną matką dla swoich dzieci. Nic dziwnego, że Netflix postanowił uwiecznić zmagania hollywoodzkiej supergwiazdy. W filmie "Jennifer Lopez: Halftime" sama artystka zdecydowała się opowiedzieć o swojej wieloetapowej karierze i presji życia w świetle reflektorów. Premiera już 14 czerwca tego roku.



Kariera Jennifer Lopez

Jennifer Lopez jest znana z wielu muzycznych hitów, między innymi: "On The Floor", "Let's Get Loud", czy "Ain't Your Mama". Zagrała także w kilku filmach: "Pokojówka na Manhattanie", "Sposób na teściową" i "Zatańcz ze mną".



Reklama

Wideo Jennifer Lopez: Halftime | Jennifer Lopez | Oficjalny zwiastun | Netflix

Ponad wszelką wątpliwość, swoją popularność zawdzięcza talentowi wokalnemu i znakomitej sprawności ruchowej, którą publiczność może podziwiać w jej energicznych tańcach. W 2020 roku otrzymała nominację do Złotego Globu za rolę Ramony w filmie "Ślicznotki" (2019 rok). Kilkanaście lat wcześniej była nominowana do tej samej nagrody w kategorii najlepsza aktorka w komedii lub musicalu za występ w "Selenie" (1997 rok).

Początki Jennifer Lopez

Przypomnijmy, że Jennifer Lopez wielokrotnie opowiadała o swoich wyjątkowo trudnych początkach.



"Jadłam tylko jeden kawałek pizzy dziennie, żadnych śniadań, żadnych obiadów. Zjadałam koło szóstej wieczorem, żeby trzymało mnie aż do następnego dnia. Tak żyłam po tym, jak wyprowadziłam się z domu mojej mamy, a zrobiłam to na kilka lat przed tym, jak dostałam swoją pierwszą poważną pracę" - wspominała gwiazda w jednym z wywiadów.



Jennifer Lopez na gali American Music Awards 2020 1 / 11 Jennifer Lopez Źródło: Getty Images Autor: ABC udostępnij

Momentem zwrotnym w karierze artystki była premiera singla "If You Had My Love" z płyty "On The 6".



Piosenka zyskała uznanie zarówno wśród krytyków, jak i fanów. Singel w 1999 roku sprzedał się łącznie w nakładzie ponad 1,2 miliona sztuk, a media były zaskoczone faktem, że Lopez - wtedy znana głównie jeszcze jako aktorka - tak świetnie radzi sobie jako wokalistka. Numer do dziś uważany jest za jeden z lepszych w całej karierze gwiazdy o latynoskich korzeniach.



Wspomniany debiut wokalistki ukazał się w czerwcu 1999 roku i rozszedł się w nakładzie ośmiu milionów egzemplarzy. Tytuł płyty pochodzi od numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. Tak właśnie zaczęła swą podróż. W "chybotliwym wagoniku metra", jak określiła go artystka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jennifer Lopez If You Had My Love

Zuzanna Bartuś