Za nami gala wręczenia nagród IHeartRadio Music Awards. Laureatami, jak co roku, zostali artyści, których utwory były najczęściej odtwarzane przez stacje radiowe iHeart Media. W gronie tegorocznych zwycięzców znaleźli się m.in. Machine Gun Kelly, Billie Eilish, Drake, Megan Thee Stalion oraz Foo Fighters. Nagroda Icon Award powędrowała zaś do Jennifer Lopez. Okrzyknięta Ikoną Roku gwiazda nie kryła wzruszenia odbierając statuetkę.

"Niesamowicie to doceniam. Chciałabym móc powiedzieć, że nagrody się dla mnie nie liczą, ale to nieprawda. Uwielbiam te piękne, błyszczące rzeczy. Ale nie dla nich robię to wszystko, lecz dla was. Dzięki wam, słuchaczom, mogę robić to, co kocham najbardziej. To najwspanialsze błogosławieństwo. Chcę podziękować tym, którzy przychodzą na koncerty, słuchają moich piosenek, oglądają moje filmy. To wy każdego dnia dajecie mi szansę, abym mogła prowadzić życie, o którym nie śmiałam marzyć, gdy byłam małą dziewczynką dorastającą w Bronksie. Dziękuję za to. I gwarantuję: dopiero się rozkręcam" - powiedziała ze sceny autorka hitów "Waiting for Tonight" i "Let’s Get Loud".

Na widowni gwieździe kibicował jej życiowy partner, Ben Affleck, który pojawił się na gali w towarzystwie swojego 10-letniego syna Samuela oraz 14-letniej córki Lopez, Emme. Po wygłoszeniu przemowy Lopez zaśpiewała funkową wersję wydanego w listopadzie zeszłego roku utworu "On My Way", który został skomponowany na potrzeby najnowszego filmu z udziałem gwiazdy, komedii romantycznej "Wyjdź za mnie", w której wystąpiła ona u boku Owena Wilsona.

W udostępnionym mediom komunikacie prasowym organizatorzy gali podkreślili, że Lopez otrzymała nagrodę dla Ikony Roku ze względu na jej niebotyczny wpływ na popkulturę oraz "nieśmiertelność jej twórczości".

