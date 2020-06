Jennifer Hudson jako Aretha Franklin w filmie "Respect". Zobacz zwiastun

Poświęcony artystce nazywanej "Królową soulu" film biograficzny "Respect" trafi do amerykańskich kin na Boże Narodzenie tego roku. W roli Arethy Franklin wystąpi w nim Jennifer Hudson. Podczas rozdania nagród BET Awards (nagrody przyznawane od 2001 roku przez amerykańską telewizję BET - Black Entertainment Television) zaprezentowany został zwiastun nadchodzącego filmu.

Pierwotnie "Respect" miał pojawić się w kinach w sierpniu tego roku. Pandemia COVID-19 sprawiła jednak, że datę premiery filmu przesunięto. W Boże Narodzenie film wyreżyserowany przez Liesl Tommy trafi do ograniczonej liczby kin w USA. W normalnej dystrybucji kinowej będzie od 15 stycznia 2021 r.

Tytuł filmu "Respect" zapożyczony został z kultowego przeboju Arethy Franklin. Właśnie od niego zaczyna się zwiastun filmu Liesl Tommy. Produkcja opowie o karierze czarnoskórej wokalistki, która rozpoczęła przygodę z muzyką od występów w chórze kościoła, którego pastorem był jej ojciec. Zmarła w 2018 roku Franklin była powszechnie uznawana za jedną z najbardziej legendarnych wokalistek wszech czasów. Artystka brała udział w produkcji filmu.

Obok Jennifer Hudson, która swoją karierę rozpoczęła od udziału w amerykańskiej edycji "Idola", by ukoronować ją Oscarem za rolę w musicalu "Dreamgirls", w filmie "Respect" zobaczymy również Foresta Whitakera, Marlona Wayansa, Audrę McDonald, Queen Latifah, Mary J. Blige, Marca Marona, Tate’a Donovana, Titussa Burgessa i debiutującą Sky Dakotę Turner.

"Respect" to jedna z dwóch produkcji poświęconych Arethcie Franklin. Stacja National Geographic przygotowała również serial biograficzny o "Królowej soulu". W rolę Franklin wcieli się w nim Cynthia Erivo. Premierę tej produkcji też opóźniono z powodu pandemii. Serial ma pojawić się w telewizji jesienią tego roku.

Aretha Franklin, choć nie umiała czytać nut, sama nauczyła się grać na pianinie, a już w wieku 12 lat zaczęła nagrywać piosenki i śpiewać gospel z ojcem. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała, jako 18-latka z Columbia Records.



W 1966 r. przeniosła się do Atlantic Records, gdzie nagrała wiele swoich najbardziej znanych piosenek. W 1979 r. rozpoczęła się jej 40-letnia prywatna i zawodowa przyjaźń z Clive'em Davisem, który wyprodukował wiele z jej hitów, w tym najlepiej sprzedającą się piosenkę w jej karierze "I Knew You Were Waiting (For Me)", duet z George'em Michaelem.

Legendarna wokalistka jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów muzycznych wszech czasów, z ponad 75 mln sprzedanych płyt na całym świecie. Wylansowała takie przeboje jak "Respect" (posłuchaj!), "I Never Loved a Man" (posłuchaj!), "Chain of Fools" (sprawdź!), "Baby I Love You", "I Say a Little Prayer" (posłuchaj!), "Think" i "The House That Jack Built" (posłuchaj!).

Franklin urodziła się 25 marca 1942 r. w Memphis. "Królowa soulu" (Queen of Soul) w swej długiej karierze zdobyła aż 20 nagród Grammy (w tym dwie honorowe) oraz miała 20 przebojów numer jeden na Billboard R&B Singles Chart. Jej głos został uznany za "zasoby naturalne" w jej rodzinnym stanie Michigan. Była pierwszą kobietą, która została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame (1987 r.).

Wystąpiła w kilku filmach, w tym w komedii muzycznej Johna Landisa "Blues Brothers", jako pani Murphy u boku Johna Belushi i Dana Aykroyda, a także w jej sequelu "Blues Brothers 2000".

W 2010 roku zdiagnozowano u niej nieoperacyjnego raka. Po ciężkiej chorobie zmarła w swoim domu 16 sierpnia 2018 r. w wieku 76 lat. Królowa soulu spoczęła na cmentarzu Woodlawn w Detroit.



Prywatnie Aretha Franklin była matką chrzestną Whitney Houston.