Na albumie znalazły się aranżacje muzycznych standardów, jak "Moon River" czy "I Wanna Be Around", na nowo zinterpretowane przez zespół powołany przez Jeffa Goldbluma w latach 90., uzupełniany przez zaproszonych do współpracy wokalistów. Premiera krążka odbędzie się 24 marca 2023 roku.

Nowy muzyczny projekt aktora wsparła m.in. Kelly Clarkson, która wykonała piosenkę "Don't Fence Me In".

"Doświadczenie współpracy z tymi fantastycznymi piosenkarzami sprawiło, że poczułem jakbym odsłonił się przed samym sobą. To było niezwykle oczyszczające przeżycie" - przyznał aktor cytowany przez "Evening Standard".

Jeff Goldblum z aktorstwa do muzyki. Wyda jazzowy minialbum

Goldblum już od dziecka pobierał naukę gry na fortepianie, przez kilka lat sumiennie rozwijając swój muzyczny talent. Początkowo, jako nastolatek, występował przed rodzicami i ich przyjaciółmi, w trakcie towarzyskich spotkań. Później, za namową Woddy’ego Allena, zaczął sięgać po jazzowe standardy. Dziś nie wyobraża sobie dnia bez muzyki. Pięć lat temu w rozmowie z "Rolling Stone" wyznał, że gra na instrumencie to jeden z pierwszych porannych rytuałów, który wykonuje codziennie.

"Plays Well With Others" będzie trzecim studyjnym wydawnictwem Jeffa Goldbluma i The Mildred Snitzer Orchestra. Choć zespół działa prężnie od lat 90., dopiero w 2018 roku wydał swój debiutancki album "The Capitol Studios Sessions". Rok później ukazała się druga płyta zatytułowana "I Shouldn't Be Telling You This".

