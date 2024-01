"Jędrzej Wise eksperymentuje i poszukuje. Porusza tematy trudne i udowadnia, że potrafi też w lekkie utwory. Po ostatnim singlu, do którego zaprosił Anię Leon, przyszedł czas na zupełny odwrót w stronę bangera z udziałem Łatwogang" - czytamy w zapowiedzi.

Pomysłodawcą nowego utworu zatytułowanego "Magda, Kaśka, Marta" jest Karol "Solar" Poziemski, który również wcielił się w rolę dyrektora artystycznego i sprawował pieczę nad całym procesem twórczym. Piosenka opowiada o niespełnionej wirtualnej miłości i zderzeniem z rzeczywistością...

Jędrzej Wise i Łatwogang - kim są?

Łatwogang, tiktoker, który podbił internet z największymi twórcami i sam stał się największym z nich. To jedna z tych pozytywnych postaci, która buduje swoje zasięgi na przyjemnym i lekkim contencie. Jest znany głównie z tego, że zdaje się uwielbiać robić rzeczy dla niektórych niemożliwe - a te przyciągają sporo uwagi.



Jędrzej Wise jest artystą bezkompromisowym i koncepcyjnym indywidualistą polskiej scenie muzycznej. Zajmuje się dźwiękiem, wizualem i przestrzenią. Jest malarzem i rzeźbiarzem, a jego prace były wystawiane w prestiżowych galeriach sztuki (m.in. Opera Gallery, The Exhibitionist) oraz domach aukcyjnych (Desa). Muzycznie przecierał swoje szlaki w zespole Dry Forest i The Suns, a obecnie orbituje w kierunku kariery solowej. W 2022 r. jako J.Wise wydał debiutancki solowy album “Stories", którego przewodnim motywem są przywiązanie, smutek, nostalgia i walka z własnymi słabościami.