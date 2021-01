Jason Derulo i Adam Levine zapraszają do tańca w teledysku "Lifestyle". To nowy hit TikToka?

Amerykański wokalista Jason Derulo do swojego najnowszego singla "Lifestyle" zaprosił Adama Levine'a, lidera grupy Maroon 5. W kipiącym od złota klipie nie brak skąpo odzianych i półnagich modelek.

Jason Derulo w teledysku "Lifestyle" /

Z ponad 42 milionami obserwujących i ponad 954 milionami polubień, Jason Derulo jest obecnie jedną z 10 największych gwiazd TikToka i najpopularniejszym aktywnym, odznaczonym platyną muzykiem na tej platformie.

Clip Jason Derulo Lifestyle (feat. Adam Levine) [Dance Video]

W pracy nad "Lifestyle", Amerykanin po raz pierwszy połączył siły z Adamem Levine'em, liderem wielokrotnie nagradzanej grupy Maroon 5.

Najnowsza piosenka to kolejna propozycja po wielkich przebojach "Take You Dancing" i "Savage Love" (podwójnie platynowy numer, stworzony wraz z Jawsh 685).

Ten ostatni utwór - i jego oficjalny remiks w wykonaniu koreańskiej grupy BTS - okazał się być międzynarodową sensacją wprost nie do zatrzymania, trafiając na pierwsze miejsce list przebojów w 16 krajach.

Clip Jason Derulo Savage Love - & Jawsh 685 (Studio Music Video)

Co więcej, "Savage Love" osiągnął ponad 625 milionów streamów na całym świecie i pojawił się także już w ponad 10 milionach filmików na TikToku. Teledysk, na oficjalnym kanale Derulo, ma już ponad 115 milionów odsłon; dodatkowo, oficjalne lyric video, stworzone do remiksu BTS zostało wyświetlone ponad 119 milionów razy!

Clip BTS Savage Love (Laxed - Siren Beat) [BTS Remix] Lyric Video

Derulo zakończył rok 2020 wykonaniem "Take You Dancing" i "Savage Love" w finale sezonu "The Voice" i specjalnym, sylwestrowym programie NBC.

W sumie nagrania amerykańskiego wokalisty zanotowały ponad siedem miliardów odsłon w serwisie YouTube. Sprzedaż jego singli znacznie przekracza 200 milionów.

Gościnnie Jason Derulo wspierał takie gwiazdy, jak m.in. Pitbull, Florida Georgia Line, Little Mix, Flo Rida, Gucci Mane i Sofía Reyes.



Clip Jason Derulo Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign)

