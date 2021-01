Jason Cope nie żyje. Gitarzysta The Steel Woods miał 42 lata

42-letni gitarzysta zespołu country The Steel Woods zmarł nagle

Śmierć muzyka na swojej stronie potwierdził jego zespół. Nie ujawniono przyczyny śmierci gitarzysty.

"Piszemy to ciągle będąc w szoku i prosimy was o modlitwy za rodzinę, przyjaciół i zespół. Mamy pewność, że jest teraz w lepszym miejscu, a jego pasja do muzyki i sztuki będzie z nami wiecznie" - napisano na Instagramie.

Jason "Rowdy" Cope działał w The Steel Woods od samego początku działalności składu (2016 r.). Ponadto muzyk współpracował z Brentem Cobbem i Jameyem Johnsonem.

The Steel Woods mają na koncie dwie płyty. W 2020 roku rozpoczęli nagrania trzeciego albumu.

