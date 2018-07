"Janusz w Zakopanem", czyli Kabaret Czwarta Fala parodiuje "Miłość w Zakopanem" Sławomira

Znany z przeróbek wielkich przebojów Kabaret Czwarta Fala przygotował utwór "Janusz w Zakopanem", czyli swoją wersję piosenki "Miłość w Zakopanem" Sławomira.

Największą popularność Kabaretowi Czwarta Fala przyniósł utwór "Wieśka Tico" (prawie 48 mln odsłon). To parodia światowego przeboju "Despacito" Luisa Fonsiego i Daddy Yankee'ego, który w oryginale ma ponad 5,3 mld odtworzeń.

Wideo WIEŚKA TICO (DESPACITO PARODIA- Luis Fonsi) || Kabaret Czwarta Fala Łukasz Sienicki & Artur Telus

W dorobku mają także m.in. "Mój Passat robi we wsi szum" (parodia "Llama In My Living Room" AaronChupa), "Drogi król" ("Daddy Cool" Boney M.), "Piosenkę o smogu" ("Libre" Alvaro Solera i Moniki Lewczuk), "Przekorny kac" ("Przekorny los" grupy Akcent) czy "Zaspaną" ("Havana" Camili Cabello).

Teraz kabaret przygotował swoją wersję "Miłości w Zakopanem" Sławomira. To najpopularniejszy polski teledysk w serwisie Youtube - oryginał ma ponad 163 mln odsłon.

"Janusz, Janusz w Zakopanem, polewamy się browarem" - śpiewa w parodii Kamil Szpankowski, na co dzień strażak.



Autorem tekstu "Janusz w Zakopanem" jest Damian Lebieda.

"Dziękujemy Sławomirowi za umożliwienie realizacji klipu i życzliwe podejście do naszego pomysłu"- podkreślają twórcy.



Wideo ma już ponad 740 tys. odsłon.