Janusz Palikot w teledysku znanego muzyka. Marek Dyjak i utwór "Na wzgórzu rozpaczy" [TELEDYSK]

Marek Dyjak zapowiada nowy album "Na wzgórzu rozpaczy", który według artysty ma być ostatnim w jego karierze. Właśnie pojawił się teledysk do utworu tytułowego. Klip jest o tyle wyjątkowy, że wystąpili w nim aktorka Magdalena Różdżka oraz Janusz Palikot.



Palikot w komentarzu pod klipem na Youtube podziękował Markowi Dyjakowi za współpracę. "Cieszę się, że mogłem pracować z Tobą, Przyjacielu. To ogromna przyjemność wspierać Cię i towarzyszyć Ci w pracy artystycznej nad nowym singlem i płytą. Do zobaczenia niebawem!" - napisał.



"Janusz pomógł mi zamknąć projekt artystyczny, nad którym pracowałem od jakiegoś czasu. To będzie moja ostatni płyta w karierze i cieszę się, że była okazja do współpracy z ekipą Tenczyńskiej Okovity. Jako trzeźwy alkoholik wiem, że alkohol może być problemem, ale wszystko zależy od osoby używającej go w swoim życiu. Alkohol jest dla ludzi silnych. Moja przygoda z alkoholem jest jednak definitywnie zakończona" - skomentował Marek Dyjak.





Słowa "Na wzgórzu rozpaczy" napisał Jan Kondrak, muzykę skomponował Marek Tarnowski. Markowi Dyjakowi towarzyszy zespół w składzie: Marek Tarnowski (programowanie, instrumenty klawiszowe, akordeon), Sławomir "Guadky" Gładyszewski (gitara), Paweł Niewiadomski (puzon), Jerzy Małek (trąbka). Teledysk został wyreżyserowany przez Krzysztofa Garbaczewskiego. Album "Na wzgórzu rozpaczy" ma się pojawić w drugiej połowie października 2021 roku.



Urodzony 18 kwietnia 1975 roku muzyk z wykształcenia jest hydraulikiem, z zawodu jednak jednym z najlepszych przedstawicieli poezji śpiewanej w Polsce.

Został wielokrotnie doceniony, m.in. wygrał krakowski Studencki Festiwal Piosenki w 1995 roku, Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu, zdobył także drugie miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Wokalnym w Bydgoszczy.

Na koncie ma dwanaście albumów, ostatni - "Piękny instalator" - wyszedł w listopadzie 2019 roku. Płytę promował singel "Miriam".