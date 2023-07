Birkin została znaleziona martwa w swoim domu w Paryżu przez opiekuna. Informację jako pierwsi podali: gazeta "Le Parisien" oraz francuska telewizja BFM.

Na razie nieznane są okoliczności śmierci artystki. Wiadomo jednak, że w 2021 roku jej stan zdrowia uległ pogorszeniu. Gwiazda przeszła w tamtym czasie udar. Niedługo po nim musiała odwołać swoją wizytę na American Film Festival w Deauville, podczas którego promować miała dokument "Jane by Charlotte", wyreżyserowany przez jej córkę, Charlotte Gainsbourg.

Kim była Jane Birkin?

Urodzona 14 grudnia 1946 r. w Londynie Jane Birkin była aktorką, piosenkarką i modelką, która od lat 60. mieszkała i tworzyła we Francji. Zagrała m.in. w "Powiększeniu" Michelangelo Antonioniego, "Gdyby Don Juan był kobietą" Rogera Vadima, "Basenie" Jacquesa Deraya, "Śmierci na Nilu" Johna Guillermina i "Zło czai się wszędzie" Guya Hamiltona.



W 1968 r. poznała francuskiego piosenkarza i kompozytora Serge'a Gainsbourga, z którym niebawem stworzyli związek. Rok później artyści zaśpiewali piosenkę "Je t'aime... moi non plus", od której rozpoczęła się międzynarodowa kariera Birkin.



Wieść o utworze przedostała się daleko poza granice Francji, zahaczając nawet o Watykan, skąd napłynęła informacja o ekskomunikowaniu dystrybutora singla Gainsbourga i Birkin we Włoszech. Francuz kościelne potępienie skwitował słowami, że "papież jest jego najlepszym PR-owcem".

Zdjęcie Jane Birkin i Serge Gainsbourg / Reg Lancaster / Stringer / Getty Images

W 1971 r. na świat przyszła ich córka Charlotte Gainsbourg, obecnie piosenkarka i aktorka mająca na swoim koncie role m.in. w filmach Larsa von Triera, Gaspara Noego, Alejandro Gonzaleza Inarritu oraz Franca Zeffirelliego. Młodszą córką Jane, owocem jej związku z francuskim reżyserem Jacquesem Doillonem jest aktorka i modelka Lou Doillon (ur. 1982 r.).



W 2013 r. Birkin straciła swoją najstarszą córkę, fotografkę Kate Barry (ur. 1967 r.), której ojcem był angielski kompozytor John Barry. Kobieta zmarła na skutek obrażeń, które odniosła po wypadnięciu z okna swojego apartamentu w Paryżu.



Twórczość artystki charakteryzowała pełne emocji i poczucia humoru nagrania zaśpiewane nieco dziecięcym, przypominającym szept głosem. Birkin wydała 15 albumów. Zagrała ponadto w ponad 80 filmach. Była trzykrotnie nominowana do nagrody Cezara - w 1985 roku za główną rolę w "La Pirate", w 1987 za pierwszoplanowy popis w obrazie "Kobieta mego życia" i za drugoplanową kreację w "La Belle noiseuse".