James Burke nie żyje. Wokalista The Five Stairsteps miał 70 lat

Członek The Five Stairsteps oraz współautor przeboju "O-o-h Child" zmarł 19 lutego w wieku 70 lat.

James Burke (pierwszy z prawej) miał 70 lat /GAB Archive/Redferns /Getty Images

Śmierć wokalisty potwierdził jego brat Dennis Burke. Muzyk zmarł na zapalenie płuc, które nie było jednak związane z COVID-19.

James Burke wraz ze swoimi braćmi i ojcem Clarencem (prywatnie policjant) założyli w Chicago skład The Five Stairsteps. Popularność zdobyli w latach 60. Nazywano ich wtedy "pierwszą rodziną soulu".

Po zwycięstwie w jednym z konkursów talentów, członkowie grupy zostali przedstawieni Curtisowi Mayfieldowi, który pomógł rozkręcić im karierę. W 1966 roku ukazał się ich debiutancki singel "You Waited To Long".

Jednak największą sławę formacji przyniósł numer "O-o-h Child" z 1970 roku. Piosenka została umieszczona przez magazyn "Rolling Stone" w zestawieniu 500 najlepszych utworów w historii (miejsce 402).

Ponowną popularność utwór zyskał po wykorzystaniu go w ścieżce dźwiękowej do kinowego hitu Marvela "Strażnicy Galaktyki". Składanka promujące film pt. "Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1" trafiła na pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się płyt w Stanach Zjednoczonych.

Zespół The Five Stairsteps rozpadł się w połowie lat 70., na jego gruzach powstała grupa Invisible Man's Band.