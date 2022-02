24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na terenie Donbasu. ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO W SERWISIE WYDARZENIA.

Jamala apeluje do społeczności międzynarodowej. "Pomóżcie Ukrainie"

W Kijowie wraz ze swoimi dziećmi przebywa zwyciężczyni Eurowizji z 2016 roku - Jamala. Wokalistka relacjonuje co dzieje się w stolicy i na Ukrainie oraz zaapelowała do wszystkich ją czytających spoza jej kraju o pomoc.



"Moi drodzy zagraniczni przyjaciele. Putin i rosyjska armia rozpoczęli pełną inwazję na Ukrainę, w Charkowie, Donbasie i Kijowie. Potrzebuję Waszej pomocy, Waszego wsparcia. Proszę, wspomóżcie Ukrainę, jak tylko możecie. Jesteśmy pokojowymi ludźmi. Powstrzymajmy rosyjską agresję" - powiedziała do kamery łamiącym głosem.

Wokalistka w kolejnych relacjach z zapakowaną torbą opuściła mieszkanie i zgodnie z zaleceniami władz znalazła schronienie przed kolejnym atakiem rakietowym.



Jamala wygrała Eurowizję z utworem "1944"

Jamala reprezentująca Ukrainę w 2016 roku wygrała konkurs Eurowizji. Do Sztokholmu przyjechała z piosenką "1944". Utwór porusza między innymi kwestię deportacji ludności pochodzenia tatarskiego z Krymu w głąb Azji, nawiązuje także do ówczesnej sytuacji na Ukrainie (w roku 2014 Krym został zaanektowany przez Rosję).

"Chciałam zaśpiewać piosenkę o mojej prababci Nazalkhan i tysiącach Tatarów krymskich, którzy nigdy nie otrzymali szansy powrotu na Krym. Ten rok zmienił ich życie na zawsze" - mówiła w rozmowie z AFP jeszcze przed Eurowizją.

Piosenkę mocno oprotestowała Rosja, według której utwór Jamali zawierał polityczne treści, co jest niezgodne z regulaminem Eurowizji.



Wideo