Jak wygląda mama Marcina Millera z Boys? "Obiadzik mamusia zrobiła"

Działająca od 1990 r. formacja Boys należy do największych gwiazd disco polo, a jej przeboje "Jesteś szalona", "Wolność", "Najpiękniejsza dziewczyno" czy "Moja kochana" śpiewa cała Polska.

Na czele zespołu nieprzerwanie stoi Marcin Miller.

Marcin Miller (Boys) pokazał zdjęcie z mamą

Wokalista nie ukrywa, że jego mama Maria Miller jest najważniejszą kobietą w jego życiu. Gwiazdor disco polo odwiedza ją, kiedy tylko może i wielokrotnie publikował ich wspólne zdjęcia.

"'Święta świętami' a obiadzik mamusia zrobiła" - napisał Marcin Miller w opisie fotografii.

"Podobny jesteś do mamy jak dwie krople wody", "Super, kochana jest", "Mama the best", "Bezcenny widok" - zachwycają się internauci w komentarzach.



"Moja żona jest katoliczką, dzieci również. Większość rodziny to katolicy. Tylko ja i moja mama jesteśmy prawosławni" - mówił w rozmowie z PAP Life pochodzący z Mazur gwiazdor disco polo.