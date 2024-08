"Shining", nowa płyta nominowanego dwukrotnie do Emma Gaala (fińskiego odpowiednika nagród Grammy) kwintetu z polodowcowego obszaru w południowej Finlandii, wyprodukował (w tym miks) uznany angielski fachowiec Dan Lancaster (m.in. Bring Me The Horizon, Muse, Enter Shikari) w studiu SoundSpiral Audio. Nad prawidłowym przebiegiem nagrań czuwał także Juho Räihä, gitarzysta Swallow The Sun. Masteringiem w szwedzkim studiu Fascination Street zajął się Tony Lindgren. Autorem okładki jest od lat współpracujący z formacją, fiński artysta Rami Mursula.

"Przekraczając strefę komfortu". Swallow The Sun rzucili się na głęboką wodę

"Pod względem muzycznym, album ten błyszczy jak diamentowy lodowiec, a do tego ma moc i siłę uderzenia trafiającą niczym cios między oczy! Co do tekstów, mowa w nim o tym, jak życie w strachu w końcu cię zabije i jak melancholia może stać się twoim bogiem. Chcielibyśmy także podziękować obłędnie utalentowanemu producentowi Danowi Lancasterowi, który miał odwagę rzucić się z zespołem na głęboką wodę i przekroczyć naszą strefę komfortu. Materiał ten naprawdę przypomina wschód słońca na nocnym niebie" - walory "Shining" przybliżył Juha Raivio, gitarzysta i założyciel Swallow The Sun, który gra również na klawiszach.

Nowy album podopiecznych Century Media Records trafi na rynek 18 października. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu szykuje wersję CD w digipacku, odsłony cyfrowe oraz szeroki wachlarz edycji winylowych.

Finowie podzielili się niedawno z fanami nowym singlem "What I Have Become". Na początku lipca pojawił się pierwszy utwór z nadchodzącej płyty - "Innocence Was Long Forgotten".

SWALLOW THE SUN - What I Have Become (OFFICIAL VISUALIZER VIDEO)

Swallow The Sun - szczegóły albumu “Shining" (tracklista):

1. "Innocence Was Long Forgotten"

2. "What I Have Become"

3. "MelancHoly"

4. "Under The Moon & Sun"

5. "Kold"

6. "November Dust"

7. "Velvet Chains"

8. "Tonight Pain Believes"

9. "Charcoal Sky"

10. "Shining".



Koncerty Taylor Swift w Austrii zostały odwołane. Austriackie służby aresztowały niedoszłego zamachowca © 2024 Associated Press