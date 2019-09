Jacek Stachursky zaprasza na szaloną jazdę bez trzymanki: Premiera płyty "2K19"

Dzień po premierze oczekiwanej płyty "2K19" (piątek 27 września), Jacek Stachursky wypuści ostatni promujący singel - "Zaginaaay".

"Drodzy Korbiarze! Wiksiarze! Bracia i Siostry! To wasz dzień - wasz, nasz, Jacka, Mistrza Etyzera i każdego, kto pragnie zagubić się w ekscytującym i niejednoznacznym muzycznym świecie DOSKOZZZY" - czytamy w opisie płyty "2K19".

"Na najnowszym albumie Jacek postanowił zblendować różne muzyczne wcielenia, przekraczając granice polskiej muzyki rozrywkowej. Jest i grubo, i tłusto. Droga do stworzenia tego krążka została utorowana przez bezkompromisowość i apetyt na to, co świeże. Dzięki temu młoda polska publiczność odkryła Stachurskiego na nowo, a fanowska ekstaza sięgnęła zenitu już na samym starcie w obliczu pierwszego singla 'DOSKOZZZA'. Bo jak korbić, to na całego. Jacek tak jak zaczynał, tak kończy, 'ZAGINAAAY' zamyka singlowy zestaw w brawurowym stylu".

- Jeżeli miałbym jakoś uogólnić to, co znajdzie się na krążku, to będzie tam muzyka klubowa, transowa, elektroniczna. Płyta będzie imprezowa i nie obarczona zbyt dużym ciężarem gatunkowym jeżeli chodzi o warstwę literacką - tak Jacek Stachursky w rozmowie z Interią zapowiadał album "2k19".



To trzecia część tryptyku 99/09/19, z którego pochodzą takie utwory jak "Chłosta" (posłuchaj!), "Dosko", czy "Jam Jest 444".

Oczekiwany album "2K19" jest promowany przez trasę Doskozzza Tour 2K19. Jacek Stachursky odwiedzi Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Lublin i Warszawę. Start w Poznaniu 28 września.

Oto szczegóły płyty "2K19":

"DOSKOZZZA"

"ZIMNA LUFA"

"KIM JESTEM - JESTEM SOBIE"

"TO MOJA DROGA"

"ZAGINAAAY"

"GDY NIE MA CIEBIE"

"MOJE SERCE"

"FUNKY RIDER"

"SZAMPAN I TRUSKAWKI"

"POŻEGNANIE NASZYCH CIAŁ"

"MOJE PRAGNIENIE"



Warto dodać, że w 2019 roku wokalista obchodzi 25-lecie działalności artystycznej.

