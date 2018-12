Jacek Kurski: Nie wyobrażam sobie sylwestra bez Zenka Martyniuka

Modern Talking, Zenek Martyniuk i zespół Boys - bez tych wykonawców imprezy sylwestrowej nie wyobraża sobie Jacek Kurski. Prezes TVP zdradził również, dlaczego w ostatnich latach telewizja organizuje sylwestra właśnie w Zakopanem.

Trzeciego Sylwestra z Dwójką w Zakopanem w tym roku otworzy Sławomir z żoną Kajrą, którzy razem wykonają przebój "Miłość w Zakopanem". Później małżeński duet helikopterem przeniesie się na do Chorzowa, gdzie na Stadionie Śląskim odbywać się będzie Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu.



- Od 20 lat nie mogłem zrozumieć, dlaczego sylwester Telewizji Polskiej nie jest organizowany w Zakopanem, dokąd cała Polska jedzie witać nowy rok. Każde miasto, każdy powiat i każda rodzina zna kogoś, kto pojechał na sylwestra do Zakopanego. Obowiązkiem, a nawet pewnego rodzaju instynktem, publicznej telewizji powinno być to, aby znaleźć się tam, gdzie odbywa się narodowy sylwester - wyjaśniał Jacek Kurski w rozmowie z Interią.



Na Równi Krupowej w Zakopanem pojawią się także m.in. Zenek Martyniuk z hitem "Życie to są chwile", Marcin Miller z zespołem Boys, Radosław Liszewski z zespołem Weekend, trio z Małopolski Komodo, Natalia Szroeder, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Papa D, Golec uOrkiestra, juror "The Voice Kids" Dawid Kwiatkowski oraz znani z "The Voice of Poland" Marcin Sójka i Michał Szczygieł.

Widzowie Dwójki będą się bawić w rytmach "Ci Sara" i "Felicita" w wykonaniu Al Bano i Rominy Power, "Acapulco" Ricchi e Poveri oraz największych przebojów Thomasa Andersa z zespołu Modern Talking.

- Cieszę się, że udało nam się stworzyć narodowego sylwestra. To będzie sylwester marzeń nie tylko ze względu na wspaniałe miejsce, ale dlatego, że wystąpi tez plejada najlepszych wykonawców krajowych i zagranicznych. Takich, którzy umilą sylwestra wszystkim widzom. Nie wyobrażam sobie imprezy sylwestrowej w Polsce bez Modern Talking, Zenka Martyniuka i Boys - podsumował Jacek Kurski.



