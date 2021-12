Informację o śmierci muzyka potwierdził jego syn, David.

"Był jednym z najciężej pracujących gości w branży muzycznej. Nie znalazłbyś też nikogo bardziej milszego wśród ludzi związanych z bluegrassem" - czytamy na jednej ze stron żegnających artystę.

J.D. Crowe urodził się w Kentucky i przez całe życie związany był z tamtejszą sceną muzyczną.

W latach 50. zaczął swoją karierę po tym, jak Jimmy Martin zaprosił go do swojego zespołu Sunny Mountain Boys. Spędził w nim ponad 10 lat.

Następnie sam uformował własny skład - Kentucky Mountain Boys, który w latach 70. został przemianowany na The New South.

W 1983 roku Crowe zdobył nagrodę Grammy w kategorii najlepsze wykonanie instrumentalne country. W 2003 roku włączono go do Bluegrass Hall Of Fame.

Z koncertowania ze względu na podeszły wiek zrezygnował w 2019 roku. Nadal jednak nagrywał muzykę.

Wideo J.D. Crowe & The New South - Flint Hill Special