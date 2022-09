Izzy and the Black Trees z nową płytą. Kiedy premiera "Revolution Comes In Waves"?

"Liberate" i "Petty Crimes" zapowiadają drugi album zespołu pt. "Revolution Comes in Waves", którego premiera zaplanowana jest na jesień tego roku.

Po mocnym debiutanckim "Trust No One" (wyd. Antena Krzyku, 2020) i indie przebojowym singlu "The Station" (2021), zespół konsekwentnie podąża swoją muzyczną ścieżką pełną zfuzzowanych drapieżnych gitar. Tym razem na ich drodze pojawił się producent Marcin Bors, znany z współpracy m.in. z zespołami Pogodno, Lao Che, Hey czy z Katarzyną Nosowską.

Dla tych którzy kochają dźwięki spod znaku Sonic Youth, Idles, Fontaines DC, Dry Cleaning, The Kills, Yeah Yeah Yeahs, Patti Smith, a także lubią charakterne żeńskie wokale ta płyta będzie wyśmienitą ucztą.

Clip Izzy and the Black Trees Petty Crimes

Izzy and the Black Trees

Izzy and the Black Tres to połączenie brudnych punkowych gitar i charyzmatycznego głosu wokalistki. "Żywioł na scenie, spokój i cytrynówka w garderobie" - mówią o sobie. W brzmieniu zespołu zauważalna jest surowa elektryzująca energia na miarę The Pixies czy PJ Harvey. W 2020 ukazał się ich debiutancki album "Trust No One", który spodobał się fanom oraz recenzentom w Polsce i za granicą. Utwór tytułowy albumu był prezentowany przez Steve'a Lamacq w programie BBC 6 "Music Recommends".

Zespół tworzą: Izabela "Izzy" Rekowska (wokal, teksty), Mariusz Dojs (gitara, wokal), Mateusz Pawlukiewicz (perkusja) i Łukasz "Mazdah" Mazurowski (gitara basowa).