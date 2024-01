Izabela Trojanowska już tak nie wygląda. "Coś wspaniałego"

Gwiazda przeboju "Wszystko czego dziś chcę" na swoim koncie siedem albumów studyjnych, z czego ostatni, "Na skos", ukazał się w 2016 roku. Fani rocka znają ją z pewnością z występów u boku Budki Suflera czy Tadeusza Nalepy, a telewidzowie z niezapomnianej roli Moniki Ross w "Klanie". Izabela Trojanowska jest obecna na scenie już od ponad 40 lat - od dekad wspiera także Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Reklama

W tym roku pojawiła się na finale WOŚP w Poznaniu, gdzie zaprezentowała się całkiem odmieniona! Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych widzimy Trojanowską w nieco dłuższych, pokręconych włosach z rozjaśnionymi końcówkami. Trzeba przyznać, że 68-letnia gwiazda wygląda naprawdę wyjątkowo.

Podobnego zdania są jej fani. "Pani Izabelo wygląda pani prześlicznie. Coś pięknego i wspaniałego", "O jak ślicznie pani w nowej fryzurce", "Piękna fryzura" - pisali pod nagraniem.

Instagram Wideo Rozwiń

Izabela Trojanowska powraca z nową piosenką, "Niebo nad Warszawą"

Tymczasem fani Izabeli Trojanowskiej lekko się niecierpliwią - co dzień odliczają godziny do premiery nowego singla gwiazdy, do którego tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Utwór "Niebo nad Warszawą" pojawi się już 17 lutego. Będzie to powrót na scenę z premierowym utworem po siedmioletniej przerwie.

- Producentami jest zespół, wspaniały, więc będzie nowocześnie. (...) Autorem tekstu jest Andrzej Mogielnicki. Na razie pracujemy nad teledyskiem - mówiła na kanapie "Dzień dobry TVN'.