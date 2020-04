Izabela Szafrańska prezentuje nowy singel. Posłuchaj "Wstań"

Utwór "Wstań" to nowa muzyczna odsłona charyzmatycznej wokalistki Izabeli Szafrańskiej.

Izabela Szafrańska od lat prężnie rozwija swoją działalność artystyczną, m.in. zdobywając wiele nagród muzycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Początek sukcesów medialnych Izabeli to dojście do finału szóstej edycji programu telewizyjnego "Must Be The Music" z zespołem El Saffron, którego była liderką i założycielką. Jesienią 2018 roku została półfinalistką dziewiątej edycji "The Voice of Poland".



W 2019 roku rozpoczęła współpracę z kompozytorem i aranżerem Marcinem Partyką oraz z uznanymi poetami i autorami tekstów. Premiera debiutanckiego albumu Izabeli Szafrańskiej miała miejsce 30 listopada ubiegłego roku.



Koncertowała w USA, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Mołdawii, Czechach, Słowacji, Rosji, Danii oraz na Białorusi. Teraz postanowiła kontynuować karierę solową w Polsce.



W utworze "Wstań" piosenkarka podpowiada, co należy zrobić, by osiągnąć szczęście i podzielić się nim z innymi. "Więc idź, na ciebie czas i odkryj to, czego Ci brak" - przekazuje.