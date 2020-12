Iwona Węgrowska kusi w sieci. Jak zareagowali fani?

Iwona Węgrowska opublikowała w sieci śmiały kadr! Internauci komentują: "Śliczna jak zawsze", "Bardzo piękna, mega sexy kobieta".

Iwona Węgrowska zaskoczyła /Adam Jankowski / Reporter

Iwona Węgrowska od lat cieszy się niemałą popularnością. Wokalistka, która słynie z odważnych stylizacji, nie wstydzi się podkreślać swojej kobiecości.



Ostatnio na instagramowym profilu artystki pojawił się śmiały kadr w stylizacji, która niewiele zasłania. Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej.

"Mimo pandemii czasami się ogarnę. Nie wiem jak Wy i u Was, ale i kolacja może być w takim wydaniu. Szpilki mile widziane. Itd itd. Dziewczyny trzeba sobie radzić" - przyznaje wokalistka (pisownia oryginalna).

Jak fani zareagowali na najnowszą publikację artystki? Pod zdjęciem Iwony Węgrowskiej pojawiło się wiele komplementów i komentarzy pełnych zachwytu.

"Nie mogę wyjść z podziwu", "Oj Iwonka, akurat ogarnięta to jesteś nad wyraz, co udowadniasz zresztą tym zdjęciem", "Ładna kobiet, a jak zawsze wygląda świetnie", "Mega piękność", "Śliczna jak zawsze" - czytamy.

Nie od dziś wiadomo, że piosenkarka uwielbia podkreślać biust. Znana jest też z odważnych, a czasem nawet kontrowersyjnych stylizacji. W 2015 roku piosenkarka została matką - na świat przyszła jej córka Lilia, której ojcem jest partner Iwony - Maciej Marcjanik. Po urodzeniu dziecka Węgrowska złagodziła nieco swój styl, ale wciąż stawiała na obcisłe, wydekoltowane stylizacje.

