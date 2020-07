Ivan Komarenko dostał pieniądze od rządu. "To jest ułamek"

Ivan Komarenko pochwalił się, że dostał zapomogę od państwa. Ostro to skomentował.

Ivan Komarenko największe sukcesy odnosił z nieistniejącą już grupą Ivan & Delfin w połowie pierwszej dekady XXI wieku.



Formacja w 2005 r. reprezentowała Polskę na Eurowizji z piosenką "Czarna dziewczyna". Rok wcześniej status przeboju zdobył utwór "Jej czarne oczy".

Po rozpadzie zespołu rozpoczął karierę solową, występując w m.in. "Tańcu z gwiazdami" (2. miejsce z Blanką Winiarską) i "Tylko nas dwoje" (zwycięstwo w duecie z Pauliną Sykut).

Od początku pandemii Komarenko krytykował poczynania rządu. We wpisach w mediach społecznościowych dał się poznać jako zwolennik ruchu Stop NOP (przeciwnicy obowiązkowych szczepień). Odnosił się także do trudnej sytuacji materialnej artystów i do nakazu noszenia maseczek.

Teraz poinformował, że dostał zapomogę od rządu. "Rząd PiS przyznał mi jednorazową zapomogę. Rzeczywiście, dostałem od STOARTu 2700 zł. Tylko to jest ułamek tego, co ja zarabiam w lecie. W zimie raczej nie przeżyję za takie pieniądze" - żalił się.



"Myślicie, że się domagam więcej? Nie! Pieniądze z kieszeni podatnika nie są mi potrzebne. Ja jestem artystą przedsiębiorcą i wolę jak ludzie sami płacą mi za moje usługi, które ja świadczę. Tym bardziej, że coraz częściej słyszymy od ekonomistów, że państwowa kasa zasilana jest nie tylko przez podatników, ale i przez dodruk pieniędzy. To już brzmi groźnie, bo to może bardzo szybko doprowadzić nasze państwo do katastrofy!" - przestrzegał.