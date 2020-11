​Iron Maiden: Koncertowy album "Nights of the Dead - Legacy of the Beast, Live in Mexico City"

Do sklepów trafił podwójny koncertowy album legendy heavy metalu - Iron Maiden. Materiał "Nights Of The Dead - Legacy Of The Beast, Live in Mexico City" zarejestrowano podczas trzech wyprzedanych występów we wrześniu 2019 r. w Meksyku.

Okładka płyty "Nights of the Dead - Legacy of the Beast, Live in Mexico City" Iron Maiden /

Na trwający ponad 100 minut album składają się klasyczne przeboje Iron Maiden, a także utwory, które wcześniej nie znalazły się na żadnym albumie live brytyjskiej formacji, jak "For The Greater Good Of God", "Where Eagles Dare", "Flight Of Icarus", "The Clansman" czy "Sign Of The Cross".

Wideo Iron Maiden - Bruce unboxes Nights Of The Dead

Reklama

Koncerty w Meksyku były częścią trasy "Legacy Of The Beast". Tournée, które rozpoczęło się w 2018 roku zakończy się latem 2021 r. w Europie. Pozostałą część otworzy show na PGE Narodowym w Warszawie, który zaplanowano na 11 czerwca 2021 r.

"Kiedy ostatnia cześć naszej trasy 'Legacy' została odwołana z powodu pandemii koronawirusa, wszyscy w zespole byliśmy bardzo rozczarowani i przygnębieni, podobnie zresztą jak nasi fani. Bardzo liczyliśmy na to, by dotrzeć z tymi występami do kolejnych krajów i chociaż udało się ustalić nowe daty większości europejskich koncertów na 2021 rok, pomyśleliśmy, że przesłuchamy zapis dotychczasowych show, by sprawdzić, czy nie uda się przygotować jakiejś koncertowej pamiątki, którą wszyscy będą mogli się cieszyć" - opowiada grający na basie lider Steve Harris.

"Osobiście jestem bardzo zadowolony z rezultatu, szczególnie z setlisty, na której znalazły się utwory, które wcześniej nie znalazły się na żadnym albumie live, jak 'For The Greater Good Of God', 'Where Eagles Dare', 'Flight Of Icarus', 'The Clansman' czy 'Sign Of The Cross'. Te numery przez lata były nieobecne w naszym koncertowym repertuarze" - dodaje założyciel Iron Maiden, podkreślając zaangażowanie i radość fanów z Meksyku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iron Maiden Number Of The Beast

Menedżer Rod Smallwood zaznacza, że sympatycy uwielbiają przepych trasy "Legacy".

"Kiedy w 2020 trzeba było odwołać występy, pomysł na wydanie albumu live wydawał się oczywisty. Steve, razem ze współproducentem Tonym Newtonem, idealnie uchwycili klimat trzech show w Mexico City, w których uczestniczył 70-tysięczny tłum. Płyta ma podwójne znacznie. Z jednej strony świętujemy udaną trasę, którą widziało już ponad 2 miliony fanów. Z drugiej to zapowiedź, mamy nadzieję, ostatniej części tournée" - mówi Smallwood.

Iron Maiden w Tauron Kraków Arenie (27 lipca 2018 r.) 1 / 40 Iron Maiden Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Iron Maiden to heavymetalowy zespół z Londynu, założony w 1975 roku, uważany za jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych zespołów heavymetalowych w historii. Liderem grupy jest basista Steve Harris. Nazwa zespołu oznacza "żelazną dziewicę", narzędzie tortur, pudło o kształcie i rozmiarze dopasowanym do ciała ludzkiego, zaopatrzone w żelazne, dwuskrzydłowe drzwi.

Grupa otrzymała wiele nagród muzycznych, włączając w to Grammy Awards i jej odpowiedniki w wielu krajach, Brit Awards 2009 oraz Ivor Novello Awards - za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i wkład w muzykę brytyjską. Zespół posiada około 450 złotych i platynowych płyt oraz 35 srebrnych płyt.

Bruce Dickinson (Iron Maiden) kończy 60 lat 1 / 6 Zobacz Bruce'a Dickinsona na starych zdjęciach Źródło: Reporter Autor: Fabio Nosotti/Photoshot udostępnij

Iron Maiden słynie także z Eddiego, maskotki-monstrum będącego protoplastą wielu mrocznych fantomów pojawiających się po 1980 r. na okładkach płyt zespołów metalowych na całym świecie. Eddie gościł na większości okładek albumów i singli Iron Maiden, jest również nieodłącznym elementem scenografii koncertów. Gadżety z wizerunkiem maskotki grupy sprzedano w milionowych nakładach.

Clip Iron Maiden Speed Of Light

Pomysł na "Legacy Of The Beast" został zainspirowany grą komórkową i komiksem o takiej samej nazwie. Scenografia będzie zawierać wiele różnych, ale powiązanych ze sobą "światów", a lista utworów będzie obejmować materiał z lat 80. z kilkoma niespodziankami z późniejszych albumów, dzięki czemu ma być różnorodna.