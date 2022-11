Irene Cara znana była przede wszystkim z roli w musicalu "Fame" ("Sława") w reżyserii Alana Parkera. Początkowo miała tylko tańczyć, ale kiedy producent usłyszał jej głos, postanowiono zmienić pod nią scenariusz.

"Z głębokim smutkiem informuję o odejściu Irene Cary. Nagrodzona Oscarem aktorka, piosenkarka, tekściarka i producentka zmarła w swoim domu na Florydzie" - poinformowała Judith A. Moose - rzeczniczka prasowa artystki. Nieznana jest przyczyna śmierci piosenkarki.

W "Fame" zaśpiewała dwie piosenki - tytułową i "Out Here on My Own". Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że dwa utwory z tego samego filmu zdobyły nominacje do Oscara dla najlepszej piosenki. Statuetka ostatecznie przypadła przebojowi "Fame".

Wideo Flashdance • What a Feeling • Irene Cara

Irene Cara nie żyje. Gwiazda musicalu "Fame" miała 63 lata

Po filmie "Fame" Irene Cara wydała płyty "Anyonce Can See" (1982) i "What a Feelin'" (1983). Przy tym drugim wydawnictwie Amerykance pomagał legendarny producent disco Georgio Moroder.

Największym sukcesem cieszyła się piosenka "Flashdance....What a Feeling" (jedyny numer 1 wokalistki w USA), która promowała film "Flashdance". Nagranie zostało nagrodzone m.in. Oscarem i Złotym Globem.

Równolegle rozwijała swoją karierę aktorską, grając w filmach (m.in. "Cena honoru", "Szał" i "Gorący towar"), serialach i na scenie ("Jesus Christ Superstar"). W latach 90. występowała głównie jako aktorka podkładająca głos w animowanych produkcjach.

Swój największy przebój "Flashdance... What A Feeling" przypomniała dwukrotnie - na potrzeby brytyjskiej komedii "Goło i wesoło" i w 2002 r. jako duet ze szwajcarskim DJ Bobo.