Introtyl przed premierą płyty "Adfectus"

"Adfectus" będzie pierwszą dużą płytą deathmetalowego kwartetu z Meksyku od blisko czterech lat.

Album trafi do sprzedaży na mocy kontraktu, który cztery panie z Introtyl podpisały z duńską Emanzipation Productions. Jego premierę zaplanowano na 29 kwietnia (CD, na winylu, cyfrowo).

"Adfectus" będzie pierwszym longplayem Introtyl z udziałem perkusistki Annie Ramírez, która w 2020 roku zadebiutowała w barwach zespołu na EP-ce "Vmbra".

Następcę płyty "Creation Of Insanity" (2018 r.) pilotuje wypuszczony na początku lutego singel "Abyss". Możecie go posłuchać poniżej:

Reklama

Wideo Abyss

Oto program albumu "Adfectus":

1. "Abyss"

2. "Under My Skin"

3. "A Sick Carnival"

4. "Fear"

5. "Inner War"

6. "Anger"

7. "Flame"

8. "Redemption"

9. "Zombified".