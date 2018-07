INTRO Festival zakończony. Zobacz filmowe podsumowanie

W połowie lipca w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się piąta edycja INTRO Festival w Raciborzu. Poniżej możecie zobaczyć wideo relację z tego wydarzenia łączącego muzykę i świetle pokazy.

Na trzech scenach wystąpiło niemal 50 artystów, w tym międzynarodowe gwiazdy muzyki elektronicznej jak m.in. Vitalic (Francja), Apparat DJ (Niemcy), HVOB (Austria), Rodriguez Jr feat Liset Alea (Francja / Kuba), President Bongo (Islandia), Gudrun Von Laxenburg (Austria), Gooral (Polska) i Manoid (Polska). Ponadto, po raz pierwszy przed polską publicznością zagrali Nolah oraz Sahale.

Dodatkowych emocji dostarczyły niesamowite dekoracje świetlne, pokazy laserów i wyjątkowe oświetlenie ambientowe Zamku Piastowskiego. Ich uwieńczeniem był mapping 3D bryły średniowiecznej kaplicy.

Głównymi nowościami tegorocznej edycji był dwudniowy format oraz trzy sceny (Main, Beach, DNB). W sumie podczas dwóch dni INTRO Festival bawiło się ok. 7 tys. osób w różnym wieku (w tym 5 tys. na Nadodrzańskich Bulwarach, przy otwartej dla wszystkich scenie na miejskiej plaży; Beach Stage).

Wideo 2018 | INTRO Festival | Aftermovie

Zgodnie z podtytułem wydarzenia - More than music - organizatorzy (wespół m.in. z przedstawicielami firmy IPB Decoration odpowiedzialnymi za wszystkie dekoracje) zadbali nie tylko o wrażenia muzyczne. Tuż przy Zamku Piastowskim, w Parku Zamkowym, powstała pełna magii Strefa Światła. Do jej przygotowania posłużyło w sumie aż 25 tys. diod.

Połączenie talentu, kreatywności i techniki przywiodło na drzewa 11 świetlnych reniferów. Tuż obok pojawiła się świetlna sadzawka, skrzące się labirynty i 5 przykuwających uwagę kul. Na tym nie koniec; w festiwalowy weekend zamku strzegł pokaźnych rozmiarów smok przepełniony światłem i dobrą energią. Do przygotowania magicznej strefy w Raciborzu zużyto w sumie 1400 metrów bieżących kabli, 100 sztuk złączek Vago oraz 160 metrów bieżących ledowych "węży".

Niezwykle intrygująco było także na samym dziedzińcu zamkowym. Występom na scenie głównej towarzyszyły zapierające dech pokazy laserów i światła ambientowe średniowiecznych murów. Spektakularnych wrażeń dostarczył pokaz mappingu 3D. Już po raz trzeci kreatywni architekci z Tving Stage Design przygotowali wyjątkową oprawę INTRO Festival 2018. Kulminacją był specjalny, trwający 8 minut mapping show na bryle XIII-wiecznej kaplicy, który był jednym z głównych elementów programu wydarzenia.

Docelowo projekt "INTRO 2020" kierunkuje festiwal w park technologii i sztuki światła, mapping 3D wszystkich ścian zamku i wykorzystanie nowych urządzeń do animowania bulwarów i średniowiecznego zamku. To w przyszłości spektakularne 1500m2 wirtualnego świata nocą, gdzie po zmierzchu odbiorca otoczony będzie wirtualną, zaprogramowaną architekturą.