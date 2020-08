Insidious Disease: Szczegóły premiery albumu "After Death"

Poznaliśmy szczegóły premiery drugiej i długo oczekiwanej płyty międzynarodowego projektu Insidious Disease.

Insidious Disease już niedługo wydadzą nową płytę /Metaworks /materiały prasowe

"After Death", następca wydanego 10 lat temu debiutu "Shadowcast", dotrze do miłośników oldskulowego death metalu 30 października pod banderą nowego wydawcy, Nuclear Blast Records (winyl, CD).

Okładkę zaprojektował ceniony zwłaszcza na deathmetalowej scenie, pochodzący z Anglii artysta Dan Seagrave.

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że trzon supergrupy Insidious Disease tworzą norweski gitarzysta Sven Atle Kopperud vel Silenoz z Dimmu Borgir, oraz Niemiec Marc Grewe, niegdysiejszy wokalista kultowego Morgoth. Resztę składu uzupełniają Shane Embury, basista birminghamskiego Napalm Death, Terje "Cyrus" Andersen, na co dzień gitarzysta norweskiej Susperii, a także Tony Laureano, perkusista kojarzony m.in. z grupami Nile, Angelcorpse, Acheron i Malevolent Creation.



W kwietniu Insidious Disease podzielili się z fanami utworem "Enforcers Of The Plague". Drugim singlem promującym płytę "After Death" jest opublikowany właśnie "Betrayer". Możecie go sprawdzić poniżej:

Oto lista utworów albumu "After Death":

1. "Soul Excavation"

2. "Betrayer"

3. "Divine Fire"

4. "Unguided Immortality"

5. "Invisible War"

6. "Born Into Bondage"

7. "Enforcers Of The Plague"

8. "An End Date For The World"

9. "Nefarious Atonement"

10. "Secret Sorcery".