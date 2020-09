Inna zaprasza na latynoską imprezę. Zobacz teledysk "Read My Lips" z udziałem Fariny

"Read My Lips" nagrany z kolumbijską wokalistką Fariną to już szósty tegoroczny singel wypuszczony przez rumuńską gwiazdą muzyki tanecznej o pseudonimie Inna.

"Inna nie przestaje zaskakiwać swoich fanów!" - czytamy w zapowiedzi nowego przeboju.

"Read My Lips" to mieszanka takich gatunków jak m.in. pop, reaggaeton i trap. Autorami utworu są Sean Fischer, Elsa Curran, Lilian Caputo, Britt Burton i Farina Pao Paucar Franco "Farina", a za produkcję odpowiadają French Braids i Alexandru Cotoi.

"Jestem naprawdę podekscytowana, że mogę podzielić się 'Read My Lips' z moimi fanami i bardzo wdzięczna za obecność Fariny na pokładzie. Jest super artystką! To co? Zaczynamy imprezę!" - mówi Inna, która wypuściła nowy singel bez wcześniejszych zapowiedzi i podgrzewania atmosfery.



Teledysk przedstawia dwie silne wokalistki, seksowne i stylowe. Wyreżyserował go Bogdan Păun (pracował z takimi tuzami rumuńskiej sceny tanecznej, jak m.in.: Akcent, Alexandra Stan, a z Inną zrealizował wcześniej "Not My Baby"), a za kamerą stanął Alexandru Mureșan.

"Współpraca z Inną, królową dance, to ogromne osiągnięcie w mojej karierze. Prawdziwie mnie inspiruje swoim głosem, muzyką, tekstami. To prawdziwa ikona stylu. Cieszę się, że jestem częścią 'Read My Lips'" - podkreśla Farina.

Kolumbijska wokalistka, aktorka i autorka tekstów w swojej twórczości łączy dancehall, reggae, reggaetón, trap, rap, pop i folklor z kobiecą wrażliwością. Farina współpracowała wcześniej z Tinie, Thalią, Sofią Reyes czy Malumą.

W tym roku Inna wypuściła single "Not My Baby", "Sober", "VKTM" z Sickotoy i TAG, "Discoteka" z Minelli oraz "Nobody".

W piątek (11 września) rumuńska gwiazda debiutuje jako jedna z jurorek pierwszej tamtejszej edycji telewizyjnego show "The Masked Singer", który wcześniej podbił serca widzów w m.in. Korei Południowej, Tajlandii, Indonezji, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech.

Talent wokalistki posługującej się pseudonimem Inna (właśc. Elena Alexandra Apostoleanu, sprawdź) odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat. Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła natomiast dyplom z nauk politycznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance.

Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń - ten wynik podwoiła w maju 2017 r. Dwa lata później były to już trzy miliardy. Kolejne teledyski (zobacz!) z łatwością notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon.

Inna nie ogranicza się do lokalnego rynku - jesienią 2018 r. Inna zagrała trasę koncertową w USA i Kanadzie. Ostatni album "Yo" z maja 2019 r. (wydany nakładem należącej do Jaya-Z wytwórni Roc Nation) zawierał materiał wyłącznie w języku hiszpańskim.

Inna może się pochwalić imponującymi wynikami w mediach społecznościowych - na Facebooku ma ponad 10,9 mln fanów, jej wpisy na Twitterze śledzi ponad 1,4 mln osób, a profil na Instagramie polubiło ponad 2,9 mln.

Przypomnijmy, że od 2016 r. Inna współtworzy rumuńską supergrupę G Girls, w której obecnie występują także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia (zastąpiła Alexandrę Stan) i Lariss.