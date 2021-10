Inna z kolejnym hitem. Posłuchaj utworu "Up"

"Up" to pełen pozytywnej energii hymn. Za sprawą świeżego brzmienia i opowieści o tym, jak miłość dodaje skrzydeł, nowa piosenka z miejsca poprawia humor, nawet gdy życie płata figle. Singel idealnie sprawdzi się na wszystkich tanecznych playlistach.



"Jestem niezwykle podekscytowana 'Up'" - nie ukrywa Inna. "To piosenka, którą pokochałam od pierwszego bitu. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba razem z teledyskiem" - dodaje.



Do nagrania powstało lyric video przygotowane przez ekipę NGM Creative, która pracowała przy ostatnich klipach Inny.

Reklama

Clip Inna Up (lyric video)

Inna ma za sobą rok sukcesów i kooperacji. Piosenka "Flashbacks", która ma ponad 28 milionów odsłon, podbiła listy przebojów w Rosji i Turcji. Następnie ukazały się single "Maza" (19 milionów odsłon) i "Oh My God". Wokalistka na koncie ma ponadto kooperacje z takimi artystami jak Gromee ("Cool Me Down), Alok i Sofi Tukker ("It Don't Matter"), SICKOTOY x Elvana Gjata ("Papa") oraz Carla's Dreams, The Motans i Irina Rimes ("Here").

Clip Elvana Gjata, Inna Papa (prod. Sickotoy)

Inna może również pochwalić się ponad pięcioma miliardami odsłon na Youtube, co czyni ją szósta najchętniej oglądaną europejską artystką po takich gwiazdach jak Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie i Little Mix.

Inna to prawdziwy muzyczny żywioł. Zawojowała już kluby w Europie, Azji, Ameryce Południowej czy na Bliskim Wschodzie i jest jednym z najbardziej ekscytujących głosów na tanecznej scenie. Rumuńska gwiazda podbiła listy przebojów takimi singlami jak "Hot", "Sun Is Up" i "Déjà vu". Współpracowała z takimi gwiazdami jak Pitbull, Flo Rida, Daddy Yankee czy Juan Magan, docierając na najwyższe miejsca list przebojów w kilkudziesięciu krajach. Zdobyła też wiele nagród, w tym MTV Europe Awards, Romanian Music Awards czy RRA Awards. W 2012 roku została pierwszą europejską artystką, która zgromadziła miliard odsłon na Youtube.