"Born From Fire", pierwszą od trzech lat płytę Induction, zmiksowano oraz poddano masteringowi pod okiem renomowanego duńskiego fachowca Jacoba Hansena. Autorem okładki następcy wydanego niezależnie debiutu "Induction" z 2019 roku jest węgierski artysta Peter Sallai.

"Staraliśmy się stworzyć porządną mieszankę wielkich przebojów, wspaniałych melodii, emocji, przerażającego gniewu oraz misternych riffów i aranżacji, jak również mnóstwa zabawy podczas słuchania" - nowy album Induction opisuje niemiecki gitarzysta i mózg całej operacji Tim Kanoa Hansen, prywatnie syn Kai Hansena, frontmana Gamma Ray i Helloween.



W obecnym, zupełnie nowym składzie Induction figurują dwaj inni Niemcy, czyli basista Dominik Gusch i perkusista Dominik Zester, a także pochodzący z Argentyny gitarzysta Marcos Rodríguez oraz brytyjski wokalista Craig Cairns.



Płyta "Born From Fire" ujrzy światło dzienne 25 listopada na mocy podpisanego na początku tego roku kontraktu z niemiecką Atomic Fire Records (m.in. CD w digipacku, dwupłytowy album winylowy).

Nowe dokonanie Induction promują single "Sacrifice" i "Queen Of Light". Teledysk do tego drugiego możecie zobaczyć poniżej:



Wideo INDUCTION - Queen Of Light (Official Music Video)

Induction - szczegóły albumu "Born From Fire" (tracklista):

1. "Born From Fire"

2. "Scorched"

3. "Fallen Angel"

4. "Go To Hell"

5. "Embers"

6. "Order & Chaos"

7. "The Beauty Of Monstrance"

8. "Queen Of Light"

9. "I Am Alive"

10. "Ghost Of Silence"

11. "Eternal Silence"

12. "Sacrifice".