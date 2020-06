Incantation z albumem "Sect Of Vile Divinities"

Incantation, pionierzy death metalu z USA, zarejestrowali nową płytę.

"Sect Of Vile Divinities", 12. i pierwszy od trzech lat album zespołu niestrudzonego Johna McEntee'ego, trafi na sklepowe półki 21 sierpnia. Filadelfijska Relapse Records przygotowuje edycję CD, wersję winylową, kasetę i odsłonę cyfrową.



Na nowej płycie Incantation usłyszymy gitarzystę prowadzącego Sonny'ego Lombardozziego, który tym razem nie wystąpił w charakterze muzyka sesyjnego, lecz jako pełnoprawny członek grupy (od 2017 r.).



Amerykanie podzielili się właśnie z fanami premierową kompozycją "Propitiation". Możecie jej posłuchać poniżej:

Oto program albumu "Sect Of Vile Divinities":

1. "Ritual Impurity (Seven Of The Sky Is One)"

2. "Propitiation"

3. "Entrails Of The Hag Queen"

4. "Guardians From The Primeval"

5. "Black Fathom's Fire"

6. "Ignis Fatuus"

7. "Chant Of Formless Dread"

8. "Shadow-Blade Masters Of Tempest And Maelstrom"

9. "Scribes Of The Stygian"

10. "Unborn Ambrosia"

11. "Fury's Manifesto"

12. "Siege Hive".