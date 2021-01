Inauguracja Joe Bidena. Kto wystąpił podczas koncertu "Świętowanie Ameryki"?

Występy Bruce'a Springsteena, Johna Legenda i Katy Perry sprzed Mauzoleum Abrahama Lincolna uświetniły w środę wieczorem wirtualny koncert na zwieńczenie inauguracji Joe Bidena. Nowy prezydent USA wraz z małżonką Jill podziwiał kończące uroczystości fajerwerki nad Pomnikiem Waszyngtona z Białego Domu.

Katy Perry na zakończenie wykonała swój przebój "Fireworks" /Handout/Biden Inaugural Committee /Getty Images

Wirtualny koncert "Świętowanie Ameryki" był ostatnim akordem inauguracyjnego programu Joe Bidena. Między występami gwiazd odtwarzano nagrane wypowiedzi Amerykanów z całego kraju. Akcent położono na osoby, które zaangażowały się w zwalczanie pandemii; honorowano m.in. nauczycieli, pracowników poczty czy służby zdrowia.

Lady Gaga i Jennifer Lopez podczas zaprzysiężenia Joe Bidena 1 / 18 Lady Gaga pojawiła się na inauguracji w czerwono-czarnej kreacji ze złotymi dodatkami. Mikrofon, do którego śpiewała, również był koloru złotego. Wokalistka była wyraźnie poruszona wykonaniem hymnu. Widzowie i eksperci zwrócili uwagę na przypinkę gwiazdy, czyli gołębia z rozpiętymi skrzydłami i gałązką oliwną w dziobie - uniwersalny znak pokoju. Źródło: Getty Images udostępnij

W trakcie koncertu odtworzono krótką rozmowę byłych prezydentów George'a W. Busha, Baracka Obamy oraz Billa Clintona. Wszyscy życzyli powodzenia nowemu gospodarzowi Białego Domu.



Wydarzenie prowadził sprzed Mauzoleum Abrahama Lincolna aktor Tom Hanks.

"Dziś wieczorem zastanawiamy się nad Stanami Zjednoczonymi, praktyką naszej demokracji, fundamentami naszej republiki, integralnością naszej konstytucji, nadziejami i marzeniami o doskonalszej unii" - mówił.

Wideo Katy Perry Performs "Firework" As Inauguration Day Comes to an End | Biden-Harris Inauguration 2021

Wieczór uświetniły występy amerykańskich gwiazd sceny muzycznej. Przed Mauzoleum Abrahama Lincolna wystąpili Bruce Springsteen (otworzył koncert z utworem "Land of Hope and Dreams") oraz John Legend (wysmakowana wersja "Feeling Good"), a na koniec - przy pokazie fajerwerków nad Pomnikiem Waszyngtona - swój przebój "Firework" odśpiewała Katy Perry.

Wideo Bruce Springsteen Performs "Land of Hope and Dreams"| Biden-Harris Inauguration 2021

Kończący uroczystości inauguracyjne pokaz fajerwerków prezydent Biden i pierwsza dama Jill Biden podziwiali z balkonu Białego Domu.

Wirtualny koncert, w którym część występów nagrano w innych amerykańskich miastach, w tym Miami, Los Angeles i Nashville, pokazywały główne stacje telewizyjne w USA, m. in. CBS, NBC, ABC, CNN i MSNBC.

Dla prezydenta wystąpili także m.in. Jon Bon Jovi ("Here Comes the Sun" The Beatles z Miami), Justin Timberlake i Ant Clemons ("Better Days" z Nashville), Foo Fighters ("Times Like These") i Demi Lovato ("Lovely Day" Billa Whitersa z Los Angeles).