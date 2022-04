In Twilight's Embrace przed premierą albumu "Lifeblood"

Pierwszą od czterech lat płytę grupy ze stolicy Wielkopolski wyprodukowano w Left Hand Sounds i Vintage Records, czym zajęli się sami muzycy, ze wskazaniem na Marcina Rybickiego, gitarzystę In Twilight's Embrace, a także członka Blaze Of Perdition i Bloodthirst.

Widniejący na okładce "Lifeblood" obraz jest dziełem Igora Datkiewicza (WS Artworks). Oprawę graficzną przygotowało Kontamination Design.

"Szósty album In Twilight's Embrace to 47 minut niepokojącego, zapadającego w pamięć i niekonwencjonalnego morbid rocka. 'Lifeblood', tyleż bluźnierczy, co przenikliwy, jest ich własnym rytuałem przeciwieństw. Album ten, oddający w równym stopniu cześć prawidłom black metalu śmierci z Północy, jak i chwytliwemu rockowi minionych dekad, nie tracąc przy tym twórczej brawury, stanowi ich najbardziej przemyślaną artystyczną wypowiedź" - czytamy w notce informacyjnej o nowym dokonaniu In Twilight's Embrace, których nieprzerwana brzmieniowa ewolucja sprawia, iż ich muzyka wymyka się jednoznacznemu zaszufladkowaniu.

Następca longplaya "Lawa" (2018 r.) będzie mieć swą premierę 13 maja nakładem krajowej wytwórni Malignant Voices. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną. Edycja winylowa trafi do sprzedaży na przełomie 2022 i 2023 roku w barwach norweskiej Terratur Possessions.

Z premierową kompozycją "Te Deum" In Twilight's Embrace możecie się zapoznać poniżej:

Wideo In Twilight's Embrace - Te Deum (Track Premiere)

Oto lista utworów albumu "Lifeblood":

1. "The Death Drive"

2. "Smoke And Mirrors"

3. "Lifeblood"

4. "Iskry"

5. "So Bleeds The Night"

6. "Sedation To Sedition"

7. "Te Deum".