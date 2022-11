Imperium Dekadenz: Sprawdź utwór z nowej płyty "Into Sorrow Evermore"

"Into Sorrow Evermore", pierwsza od czterech lat płyta Imperium Dekadenz, ujrzy światło dzienne 20 stycznia 2023 roku. Jej wydaniem zajmie się austriacka Napalm Records (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo oraz jako specjalny boks z naszywką, wisiorkiem i bonusowym "Promo 2005").

Okładkę nowego materiału Niemców zaprojektowało hiszpańskie Heresie Studio.



Dodajmy, że powstały w 2004 roku Imperium Dekadenz tworzą niezmiennie Pascal "Vespasian" Vannier (gitara / bas / perkusja / klawisze) oraz Christian "Horaz" Jakob (gitara / klawisze / wokal).

Do premierowego numeru "Memories... A Raging River" Imperium Dekadenz nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo IMPERIUM DEKADENZ - MEMORIES ... A RAGING RIVER (Official Video) | Napalm Records

Na płycie "Into Sorrow Evermore" Imperium Dekadenz usłyszymy osiem utworów. Oto ich tytuły (tracklista):

1. "Into Sorrow Evermore"

2. "Truth Under Stars"

3. "Aurora"

4. "Elysian Fields"

5. "Forests In Gale"

6. "Awakened Beyond Dreams"

7. "November Monument"

8. "Memories... A Raging River".