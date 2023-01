Imperial Demonic: Debiutancka EP-ka "Beneath The Crimson Eclipse" gotowa

Debiutancka EP-ka zespołu z Belfastu powstała w studiu Third Level Audio, gdzie za konsoletą zasiedli James Reeve oraz Kacper Lewandowski, gitarzysta Imperial Demonic. Autorką okładki "Beneath The Crimson Eclipse" jest rumuńska artystka Luciana Nedelea.

"The Furnace", "Ways Of The Secular Flesh", "The Path Of Night", "Dawn Of The Infernal Age" i "Beneath The Crimson Eclipse" - to utwory, które usłyszymy na nowym dokonaniu Irlandczyków.



Pierwszy materiał Imperial Demonic trafi do sprzedaży 7 kwietnia pod banderą szwedzkiej Black Lion Records.

Reklama

Premierowej kompozycji "Dawn Of The Infernal Age" Imperial Demonic możecie posłuchać poniżej: