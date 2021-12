Immolation i siły wyższe (nowa płyta "Acts Of God")

"Acts Of God", 11. studyjna płyta nowojorskich deathmetalowców, powstała pod okiem dobrze znanego zespołowi Paula Orofino w studiu Millbrook. Za miks i mastering odpowiada Zack Ohren ze studia Castle Ultimate.

Autorem okładki pierwszego od pięciu lat longplaya Immolation jest ceniony w branży artysta Eliran Kantor. Dodatkowymi elementami graficznymi zajął się Santiago Jaramillo z Triple Seis Design.



"Tym razem mamy dla was 15 utworów najmroczniejszego i najbardziej niepokojącego materiału Immolation, jaki do tej pory nagraliśmy" - o "Acts Of God" powiedział Ross Dolan, grający na basie wokalista Immolation.



Nowy album podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records trafi do sprzedaży 18 lutego 2022 roku (m.in. w wersji CD i cyfrowo).



Płytę "Acts Of God" promuje już singel "Apostle". Powstały do niego teledysk wyreżyserował Robert Vigna, gitarzysta Immolation. Możecie go zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Acts Of God":

1. "Abandoned"

2. "An Act Of God"

3. "The Age Of No Light"

4. "Noose Of Thorns"

5. "Shed The Light"

6. "Blooded"

7. "Overtures Of The Wicked"

8. "Immoral Stain"

9. "Incineration Procession"

10. "Broken Prey"

11. "Derelict Of Spirit"

12. "When Halos Burn"

13. "Let The Darkness In"

14. "And The Flames Wept"

15. "Apostle".