Immolation: Dwa koncerty w Polsce

Na przełomie listopada i grudnia dwa koncerty w naszym kraju zagra Immolation, żywa legenda amerykańskiego death metalu.

Niezmordowany kwartet ze stanu Nowy Jork wystąpi 28 listopada w klubie Rudeboy w Bielsku-Białej i 1 grudnia na deskach poznańskiego klubu U Bazyla.

W ramach "The Last Atonement Tour 2019" Amerykanom towarzyszyć będą (w tym na koncertach w Polsce) Norwegowie z blackmetalowego Ragnarok, a także Monument Of Misanthropy - deathmetalowa formacja z Austrii.

Organizator - Left Hand Sounds - zapowiada również dodatkowy support.

Bilety dostępne są w cenach 66,60 zł (pula promocyjna), 75 zł (regularna przedsprzedaż) i 85 zł (w dniu imprezy).

Dodajmy, że Immolation pracują właśnie w pocie czoła nad następcą albumu "Atonement" z 2017 roku. Ten miałby się ukazać pod koniec roku w barwach Nuclear Blast Records.



Zobacz teledysk "The Distorting Light" Immolation: