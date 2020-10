Ilsa: Album "Preyer" gotowy. Kiedy premiera?

W listopadzie waszyngtońska formacja Ilsa wyda nową płytę.

Ilsa przed premierą /Marie O'Sullivan /

"Preyer", szósty longplay crust / death / doommetalowej grupy z Waszyngtonu, trafi pod sklepowe strzechy 20 listopada. Jego wydaniem zajmie się filadelfijska Relapse Records, która szykuje wersję CD, edycję winylową oraz odsłonę cyfrową.



Będzie to pierwszy album Amerykanów, na którym usłyszymy nowego gitarzystę Dylana Griffithsa.



Muzycy opublikowali właśnie "Poor Devil", pierwszy singel z płyty "Preyer". Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo ILSA - Poor Devil (Official Audio)

Oto program albumu "Preyer":

1. "Epigraph"

2. "Poor Devil"

3. "Moonflower"

4. "Shibboleth"

5. "Mother Of God"

6. "Scavengers"

7. "Widdershins"

8. "Preyer"

9. "Lady Diamond"

10. "Behind The Veil"

11. "The Square Coliseum".