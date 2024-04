IKSY z nowym singlem. "Kiedy świat trafi SZLVG"

Nowy singel IKSÓW miał być "Szlugiem", a potem "Szlagiem". Ostatecznie padło na niejednoznaczny tytuł - "SZLVG", który dla każdego może być dokładnie tym, czym potrzebuje, żeby w danej chwili był. Mimo to utwór jest jedną z najbardziej bezpośrednio opowiedzianych historii w dorobku zespołu, którego teksty słyną z poetyckich metafor. Tym razem w doborze słów Agata Duda, wokalistka zespołu i autorka tekstów, współpracowała z Kubą Dąbrowskim, autorem zeszłorocznego albumu "Na razie muszę odpocząć", znanym również z produkcji dla Darii ze Śląska, Sanah, Jakuba Skorupy czy Sarsy.

"'SZLVG opowiada o zdrowym wychodzeniu z trudnych relacji i radzeniu sobie z przeszłością. Bez żadnych roszczeń do drugiej osoby, bez żalu, smutku i złości. O świadomości sytuacji, przeżywaniu jej i naprawianiu w zgodzie ze sobą. O tym, że nie wystarczy się odciąć, a trudne emocje warto przepracować, nawet jeśli nie są przyjemne" - opowiada Agata Duda.

"Po akustycznych, subtelnych 'Mistrzostwach Świata', 'SZLVG' jest zdecydowanie odważniejszym krokiem w stronę nowego charakteru IKSÓW, który zespół zaprezentuje na swoim nadchodzącym albumie. Brzmieniowo singel stanowi wręcz idealne odzwierciedlenie dotychczasowej ewolucji zespołu. Z melancholijnie snujących się, minimalistycznych zwrotek, utwór przechodzi stanowczym uderzeniem w elektryzujące, mocne refreny, w których kompozycja rozkwita" - czytamy z kolei w opisie utworu.

"SZLVG" powstawał bowiem w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Szkic do piosenki stworzono w duecie przez Agatę i Radka (gitarzysta zespołu). W tym momencie utwór powinien zostać wzięty na warsztat przez cały zespół, tak aby przygotować jego finalną wersję, gotową do zarejestrowania w studiu. Jednak tym razem IKSY postawiły na otwarte umysły i przepływ inspiracji między muzykami a ich producentem - Fryderykiem Szulgitem (Siema Ziemia, Marek Niedzielski, The Goldbricks). Tym sposobem szkic piosenki trafił prosto do studia, gdzie na bieżąco tworzono i nagrywano jego kolejne warstwy.

Premierze singla ponownie towarzyszy animacja przygotowana przez duet Piotra Tokarza i Rolanda Luki. Teledysk stanowi kontynuację historii głównej bohaterki, którą mieliśmy okazję poznać w klipie do "Mistrzostw Świata".

Clip IKSY SZLVG