Sami piszą o sobie, że jedyną stałą w IKSACH jest zmienność. Potwierdzenie tych słów odzwierciedla nadchodzący materiał grupy, który ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku.

"Niebanalny zespół balansujący między szeroko pojętą muzyką alternatywną a folkiem stawia na swoim najnowszym albumie odważny krok w stronę muzycznych eksperymentów, które ostatecznie ukształtowały zupełnie nową wrażliwość zespołu. Artyści nie zrezygnowali ze swojego dotychczasowego DNA, lecz przyprawili go tajemniczą mieszanką nowych muzycznych rozwiązań" - czytamy w zapowiedzi.

Reklama

IKSY zapraszają na "Mistrzostwa Świata"

Pierwszą odsłoną nowych IKSÓW jest singel "Mistrzostwa Świata", który zespół darzy szczególnym sentymentem. "Mistrzostwa Świata to słodko-gorzki utwór o przewrotnym wydźwięku, który opowiada o tym, w jaki sposób wpadanie w spiralę negatywnych myśli może wpłynąć na dalsze losy. Utwór w kontekście całego albumu pełni funkcję prologu. Wprowadza nas w świat bohaterki, która została powołana do życia po to, żeby w oryginalny sposób umieścić emocje płynące z moich obserwacji o sobie i o innych" - opowiada Agata Duda, wokalistka IKSÓW.

Wydźwięk piosenki obrazuje animacja stworzona przez duet Piotra Tokarza i Rolanda Lukę, która jest zaledwie pierwszym rozdziałem muzyczno-wizualnej historii stworzonej przez IKSY.

Clip IKSY Mistrzostwa Świata

#reprezentacjaX - o co chodzi w kampanii?

Premierze utworu towarzyszy specjalna kampania pod hasłem #reprezentacjaX, która powstała we współpracy z psycholog, Marią Chełkowską-Zacharewicz, specjalizującą się w psychologii muzyki. Celem akcji jest odwrócenie narracji i pokazanie, że mimo wszystkich przykrych rzeczy, które nas dotykają, gorzkich słów i porównań, z którymi zderzamy się na co dzień, możemy zadbać o to, aby być w zgodzie z samą sobą.



"Nasz natura sprawia, że łatwo wpadamy w spiralę negatywnej narracji. Nasz umysł cały czas tkwi w czasach, w których porównania i walka z samymi sobą była jedynym sposobem na przetrwanie. Dzisiaj już nie uciekamy przed tygrysem i nie walczymy z niedźwiedziem, ale nasz umysł dalej działa tak jak dawniej - obawiając się, przewidując najgorsze i porównując się do innych. Nie jest więc dla nas naturalne, że przybijamy sobie piątkę za drobne sukcesy i doceniamy swoje codzienne działania. Jednocześnie to docenienie i zauważanie codziennych sukcesów i chwil szczęścia buduje nasze poczucie wartości i wiary we własne możliwości. I to jest właśnie to, do czego zachęca kampania #reprezentacjaX" - tłumaczy psycholog, Maria Chełkowska-Zacharewicz.



Za sprawą "Mistrzostw Świata" zespół chce zwrócić uwagę na drobne sukcesy i to, w czym jesteśmy dobrzy na co dzień. "Wyszłaś na spacer, żeby pobyć chwilę z naturą? Umówiłaś się do lekarza, do którego dawno miałaś iść? Dałaś komplement pani ekspedientce w sklepie i ewidentnie zrobiłaś jej dzień? Zaparzyłaś zajebistą kawę rano? A może zamówiłaś cekiny i będziesz w nich dumnie chodzić do sklepu po bułki? Pochwal się tym i dołącz do naszej #reprezentacjiX! Wierzymy, że wspólnie uda nam się napędzić lawinę dobrych rzeczy i pokazać, że w tym ciągłym, chaotycznym świecie jest miejsce na uważność" - podkreślają IKSY.

Zespół zachęca do dzielenia się w social mediach tym, w czym jesteśmy mistrzami świata i oznaczania swoich sukcesów hasztagiem #reprezentacjaX. Finałem akcji będzie alternatywny teledysk, który IKSY stworzą z nadesłanych Mistrzostw Świata.