Ikona polskiej piosenki bezlitośnie o młodej artystce. Musiało zaboleć

"Zauważyłam, że bardzo wiele śpiewających młodych dziewczyn poszło w taką stronę. Nie chcę nikomu zrobić przykrości, ale ja bym powiedziała, że to jest rodzaj takiej piosenki dziecięcej, trochę nowoogniskowe, mało jest w tym osobowości. (...) słowo daję, ja nie wiem, która to śpiewa, one wszystkie są takie same dokładnie" - podsumowała jednoznacznie.