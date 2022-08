Ikarus Feel i Mateusz Socha we wspólnych utworze. Posłuchaj "Ti-nder"

"'Ti-nder' to piosenka, która w żartobliwy lecz dosadny sposób przedstawia obraz tego, jak drastycznie różni się sposób użycia aplikacji względem tego, do czego została stworzona. Chcieliśmy zwrócić na to uwagę, jednocześnie dodając piosence trochę żartu i pikanterii. Dodatkowo stwierdziliśmy, że może to być swego rodzaju most łączący żart i wartościowy przekaz.

Wtedy do stworzenia wspólnego numeru zaprosiliśmy Matiego Sochę, który ku naszej uciesze zgodził się na ten featuring. Z początku chyba każdy trochę obawiał się tego przedsięwzięcia, ale kiedy wszyscy spotkaliśmy się w studio, obawy naturalnie odeszły. Ku naszemu zdziwieniu, okazało się że Mati nie tylko jest kotem w stand-upie, ale w studio odnajduje się równie dobrze. Tak też powstał 'Ti-nder' - pierwszy rockowo-popowo-elektro-stand-upowy numer w Polsce. Po prostu nie mogło być inaczej, ale to już kolejna z naszych historii z serii 'ktoś u góry to zaplanował'" - tak o powstaniu utworu mówią członkowie Ikarus Feel.

Utwór zapowiada całkiem nowy materiał Ikarus Feel. Może on być pewnym zaskoczeniem dla tych, którzy dobrze znają brzmienie zespołu, ale jak mówi wokalista, Daniel Goral: "Jest to na pewno piosenka, obok której nie przechodzi się obojętnie. Łączymy w niej muzykę alternatywną i stand-up. Pomimo całej tej żartobliwej otoczki można się spodziewać też swego rodzaju refleksji podanej w formie żartu. Wydaje mi się że mogę to spuentować cytatem znanym i lubianym - 'tego nikt się nie spodziewał', ale tym razem na poważnie...".

Wideo Ikarus Feel feat. @Mateusz Socha - Ti-nder

Kim są Ikarus Feel?

Ikarus Feel w swojej twórczości stawiają na gitary i wpadające w ucho lekkie i bezpretensjonalne melodie w duchu indie rocka. W 2021 roku zostali laureatami Jarocińskich Rytmów Młodych.

Na koncie mają jeden album studyjny - "Tokio" - który został dobrze przyjęty zarówno przez słuchaczy, jak i recenzentów. Na płycie znalazły się m.in. popularny utwór tytułowy, "Domino" czy "Taki zły świat".