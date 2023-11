Nowy materiał Vegarda Sverrego Tveitana alias Ihsahn, norweskiego multiinstrumentalisty i grającego na gitarze wokalisty Emperor, pionierów drugiej fali black metalu, zmiksował Jens Bogren, masteringiem zaś zajął się Tony Londgren. Autorem okładki jest Ritxi Ostari.

W nagraniach albumu "Ihsahn" wzięli udział perkusiści Tobias Ørnes Andersen i Tobias Solbakk. Dodatkowe partie bębnów nagrał także Angell Solberg Tveitan, prywatnie syn Ihsahna. Na skrzypcach zagrał gościnnie Chris Baum.



Co ciekawe, poza podstawową wersją, płyta ujrzy też światło dzienne w osobnej edycji orkiestralnej / symfonicznej. Premierę longplaya "Ihsahn" zaplanowano na 16 lutego 2024 roku nakładem brytyjskiej Candlelight Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Ihsahn podzielił się właśnie z fanami nowym singlem "Pilgrimage To Oblvision". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:



Clip Ihsahn PILGRIMAGE TO OBLIVION

Sprawdźcie także instrumentalną, symfoniczną wersję "Pilgrimage To Oblvision":

Clip Ihsahn PILGRIMAGE TO OBLIVION (Orchestral)

Oto program albumu "Ihsahn":



1. "Cervus Venator"

2. "The Promethean Spark"

3. "Pilgrimage To Oblvision"

4. "Twice Born"

5. "A Taste Of The Ambrosia"

6. "Anima Extraneae"

7. "Blood Trails To Love"

8. "Hubris And Blue Devils"

9. "The Distance Between Us"

10. "At The Heart Of All Things Broken"

11. "Sonata Profana".