Igor Herbut: Syn jest moją wielką miłością i inspiracją. Kiedy premiera "The Four - Bitwa o sławę"?

Wokalista nie ma wątpliwości, że narodziny syna były najszczęśliwszym momentem w jego życiu. Zdaje sobie sprawę z tego, że bycie ojcem to wielka odpowiedzialność, ale chce jak najlepiej sprostać temu zadaniu. Tłumaczy, że otworzył się nowy rozdział zarówno w jego życiu prywatnym, jak i artystycznym. W marcu bowiem ukaże się jego pierwsza solowa płyta, a zwiastuje ją utwór "Jasny" dedykowany właśnie kilkumiesięcznemu potomkowi.

Igor Herbut pojawi się w nowym programie Polsatu "The Four - Bitwa o sławę" AKPA

Igor Herbut zapewnia, że w tej chwili czuje się spełniony jako artysta i jako mężczyzna. Spore zmiany nastały w jego życiu w lipcu ubiegłego roku, kiedy on i jego partnerka Małgorzata Dacko powitali na świecie swoje pierwsze dziecko.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Igor Herbut o narodzinach syna Newseria Lifestyle

"Jestem w bardzo ciekawym miejscu w życiu, ponieważ urodził mi się syn, który jest miłością mojego życia i wszechświata oraz jest dla mnie wielką inspiracją. W roli ojca czuję się po prostu wspaniale. Jest to najlepsze, co wydarzyło się w moim życiu. Grałem naprawdę wielkie koncerty, różne, ważne, wspaniałe, ale to jest inna, wielka emocja, miłość i genialne uczucie. Polecam" - mówi agencji Newseria Lifestyle Igor Herbut.

Wokalista podkreśla, że syn, który otrzymał oryginalne imię Kai, skradł jego serce i stał się sensem życia. O tej wyjątkowej miłości napisał specjalną piosenkę. W opisie pod klipem zawarta została dedykacja: "Wszystkie moje utwory są w pewien sposób o miłości, ale jeszcze nigdy nie napisałem o takiej miłości - jak ta. Dla Kaia. Kocham Cię, tata".

"Jest to utwór pod tytułem 'Jasny', który nota bene promuje i zapowiada moją pierwszą solową płytę, która jest inna niż LemON i myślę, że to będzie słychać. Krążek ukaże się w marcu. Cały czas rozwijam się jako człowiek i muzyk i mam nadzieję, że nadal będzie dokładnie tak samo" - mówi Igor Herbut.

Clip Igor Herbut Jasny

Poza solowym albumem wokalista szykuje także długo wyczekiwaną niespodziankę dla fanów zespołu.

"Z LemON cały czas gramy, jesteśmy w akustycznej trasie, ja też jestem w solowej trasie. W następnym roku wydajemy płytę z LemON, więc naprawdę dużo się dzieje i wszystko to jest szczere, prawdziwe. Nigdy siebie nie zatraciłem i bardzo się cieszę, że tak jest. Moje życie się zmieniło na takie, o którym marzyłem. Mogę robić muzykę, współpracować z genialnymi muzykami, tworzyć ją, komponować" - mówi Igor Herbut.

Wokalista ma na koncie wiele nagród, złotych i platynowych płyt, a także trzy nominacje do Fryderyka. Grupa LemON, którą stworzył w 2012 roku, jest jednym z najpopularniejszych zespołów w kraju. Niespotykaną barwę głosu, wrażliwość i sceniczną charyzmę docenili nie tylko słuchacze, ale także największe muzyczne autorytety w kraju. Artysta współpracował już m.in. z Katarzyną Nosowską, Agnieszką Chylińską, Janem Borysewiczem i Adamem Sztabą.

Dodajmy, że Herbut będzie jurorem w nowym show Polsatu "The Four - Bitwa o sławę" razem z Natalią Nykiel i Kubą Badachem. Program prowadzony przez wokalistkę Natalię Szroeder zadebiutuje 7 marca.



